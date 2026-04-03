Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов

Покупка жилья в ипотеку часто откладывается не из-за отсутствия желания, а из-за самого процесса: справки, очереди, визиты в разные учреждения и долгие ожидания. Это отнимает время, силы и нервы.
MBANK предлагает другой сценарий — первую в Кыргызстане «Цифровую».
Весь процесс оформления проходит онлайн и теперь вам не нужно:
- ходить по госорганам за справками;
- стоять в очередях и посещать отделения банка;
- собирать пакет документов вручную.
Банк сам запрашивает необходимые данные через государственные сервисы (в том числе через «Тундук»), а вы просто подаете заявку в приложении.
Дополнительные удобства:
Еще до подачи заявки вы можете оценить свои шансы: в разделе «Кредиты» доступен инструмент «Кредитный потенциал» — это предварительно одобренная сумма, которую банк готов вам выдать на основе вашей кредитной истории и уровня дохода.
Как оставить заявку на ипотеку
Процесс занимает всего несколько шагов:
Откройте приложение MBANK и перейдите в раздел «Кредиты», выберите пункт «Ипотека».
Укажите финансовые параметры: введите размер вашего ежемесячного дохода и выберите тип занятости.
Установите желаемый срок кредитования, сумму первоначального взноса и укажите регион покупки.
Если вы состоите в браке, супруг или супруга должны подтвердить заявку в своем приложении.
Введите информацию о продавце и прикрепите фотографии или скан-копии документов на недвижимость.
Отправьте заявку и ожидайте решения банка в режиме реального времени.
Цифровая ипотека — это переход от сложного и стрессового процесса к понятному и управляемому. Когда оформление кредита становится таким же простым, как заказ услуги в приложении, покупка жилья перестает быть «квестом» и становится реальной задачей с четким планом действий.
