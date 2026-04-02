Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля

Лидером роста стал евро, который подорожал более чем на 1 процент. Заметный подъем и у казахского тенге. Доллар США остается единственной валютой, сохранившей прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,77 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,4114 сома (рост на 1,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,56 сома, продажа — 101,56 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0778 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,075 сома, продажа — 1,104 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1841 сома (рост на 0,82 процента). Обновил максимальную стоимость 2026 года. Последний рекорд был 18 марта.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1579 сома, продажа — 0,1914 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,721 сома (рост на 0,46 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13 сомов.
Пятую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.