Экономика

Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля

Фото из интернета. Проведенная Нацбанком интервенция пока никак не повлияла на ослабление сома

Лидером роста стал евро, который подорожал более чем на 1 процент. Заметный подъем и у казахского тенге. Доллар США остается единственной валютой, сохранившей прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,77 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,4114 сома (рост на 1,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,56 сома, продажа — 101,56 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0778 сома (рост на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,075 сома, продажа — 1,104 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1841 сома (рост на 0,82 процента). Обновил максимальную стоимость 2026 года. Последний рекорд был 18 марта.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1579 сома, продажа — 0,1914 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,721 сома (рост на 0,46 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13 сомов.

  • Пятую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 апреля
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 апреля
Рубль, тенге и юань дорожают. Курс валют на 1 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 марта
Рубль и тенге укрепились к сому, евро дешевеет. Курс валют на 31 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 марта
Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к сому. Курс на 30 марта
Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: &laquo;Дордой&raquo; и&nbsp;&laquo;Кара-Суу&raquo; дали до&nbsp;1,3 миллиарда сомов Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
&laquo;Кыргызалтын&raquo; получил право пользования недрами на&nbsp;месторождении Талды-Булак «Кыргызалтын» получил право пользования недрами на месторождении Талды-Булак
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
