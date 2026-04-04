Власть

Данияр Амангельдиев и Алексей Оверчук обсудили экономическое сотрудничество

Заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук встретился с первым вице-премьером Кыргызстана Данияром Амангельдиевым. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Россию и Кыргызстан связывают прочные партнерские отношения, основанные на доверии и взаимной поддержке. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста торговли и развития сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе», – отметил Алексей Оверчук.

Отмечается, что Россия является одним из ключевых торгово‑экономических партнеров КР, а накопленный потенциал взаимодействия открывает дополнительные возможности для реализации совместных проектов.

Алексей Оверчук и Данияр Амангельдиев подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия, направленного на устойчивое развитие российско-кыргызского экономического сотрудничества.

Ранее они провели переговоры в формате видеоконференции. 
КР и Армению призывают активнее участвовать в кооперации со странами ЕАЭС
Данияр Амангельдиев и Алексей Оверчук поговорили по видеосвязи: что обсуждали
На 50 процентов вырос пассажиропоток между Россией и Кыргызстаном — Оверчук
О необходимости развивать русский язык в странах СНГ заявил Алексей Оверчук
В 2024 году объем торговли между Кыргызстаном и Россией достиг $3,5 миллиарда
Садыр Жапаров принял зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. О чем говорили
Россия реализует в Кыргызстане 62 инвестиционных проекта — Алексей Оверчук
Около 30 тысяч учеников смогут учиться в девяти школах, которые строит Россия
Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
