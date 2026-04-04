Данияр Амангельдиев и Алексей Оверчук обсудили экономическое сотрудничество

Заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук встретился с первым вице-премьером Кыргызстана Данияром Амангельдиевым. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



«Россию и Кыргызстан связывают прочные партнерские отношения, основанные на доверии и взаимной поддержке. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста торговли и развития сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе», – отметил Алексей Оверчук.

Отмечается, что Россия является одним из ключевых торгово‑экономических партнеров КР, а накопленный потенциал взаимодействия открывает дополнительные возможности для реализации совместных проектов.

Алексей Оверчук и Данияр Амангельдиев подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия, направленного на устойчивое развитие российско-кыргызского экономического сотрудничества.

Ранее они провели переговоры в формате видеоконференции.