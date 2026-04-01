Рубль, тенге и юань дорожают. Курс валют на 1 апреля

Российский рубль, казахский тенге и китайский юань подорожали по отношению к сому. Доллар США без изменений, а евро продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.
С начала 2026 года американская валюта снизилась на 0,11 процента, или на 0,1 сома. Несмотря на мартовские колебания, курс доллара остается наиболее стабильным в первом квартале.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,2833 сома (снижение на 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,66 сома, продажа — 101,65 сома.
Евро заметно ослаб. С начала января (104,3891 сома) он потерял 3,93 процента стоимости, что в абсолютном выражении составило более 4 сомов.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0765 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,060 сома, продажа — 1,100 сома.
Рубль демонстрирует самую высокую волатильность. По сравнению с курсом на 1 января (1,1438 сома) российская валюта подешевела на 5,88 процента. Основное падение пришлось на середину марта, когда курс опускался до годового минимума.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1826 сома (рост на 0,55 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1618 сома, продажа — 0,1908 сома.
Тенге стал лидером роста в первом квартале. С январского минимума в 0,1580 сома валюта соседней республики прибавила 15,57 процента, планомерно укрепляясь на протяжении всех трех месяцев 2026 года.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6624 сома (рост на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13 сомов.
Юань сохраняет умеренно восходящий тренд. С начала года (12,56 сома) китайская валюта подорожала на 0,82 процента, оставаясь в стабильном коридоре с небольшими колебаниями в феврале.
Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.