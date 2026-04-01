Экономика

Рубль, тенге и юань дорожают. Курс валют на 1 апреля

Фото из интернета. В ближайшие дни можно ожидать заметных корректировок валют после того, как Нацбанк провел крупную валютную интервенцию

Российский рубль, казахский тенге и китайский юань подорожали по отношению к сому. Доллар США без изменений, а евро продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.

С начала 2026 года американская валюта снизилась на 0,11 процента, или на 0,1 сома. Несмотря на мартовские колебания, курс доллара остается наиболее стабильным в первом квартале.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,2833 сома (снижение на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,66 сома, продажа — 101,65 сома.

Евро заметно ослаб. С начала января (104,3891 сома) он потерял 3,93 процента стоимости, что в абсолютном выражении составило более 4 сомов.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0765 сома (рост на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,060 сома, продажа — 1,100 сома.

Рубль демонстрирует самую высокую волатильность. По сравнению с курсом на 1 января (1,1438 сома) российская валюта подешевела на 5,88 процента. Основное падение пришлось на середину марта, когда курс опускался до годового минимума.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1826 сома (рост на 0,55 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1618 сома, продажа — 0,1908 сома.

Тенге стал лидером роста в первом квартале. С январского минимума в 0,1580 сома валюта соседней республики прибавила 15,57 процента, планомерно укрепляясь на протяжении всех трех месяцев 2026 года.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6624 сома (рост на 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13 сомов.

Юань сохраняет умеренно восходящий тренд. С начала года (12,56 сома) китайская валюта подорожала на 0,82 процента, оставаясь в стабильном коридоре с небольшими колебаниями в феврале.

  • Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 марта
Рубль и тенге укрепились к сому, евро дешевеет. Курс валют на 31 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 марта
Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к сому. Курс на 30 марта
Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 марта
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 марта
Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 марта
Популярные новости
Эмбарго на&nbsp;бензин: Россия закрывает экспорт с&nbsp;1&nbsp;апреля из-за мирового кризиса Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса
Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в&nbsp;Россию Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в Россию
Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к&nbsp;сому. Курс на&nbsp;30&nbsp;марта Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к сому. Курс на 30 марта
Железная дорога через Кыргызстан сократит путь в&nbsp;Европу на&nbsp;900 километров Железная дорога через Кыргызстан сократит путь в Европу на 900 километров
Бизнес
Ноль процентов комиссии на&nbsp;услугу интернет-эквайринга от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Ноль процентов комиссии на услугу интернет-эквайринга от «Элдик Банка»
Все для отличной связи: Beeline улучшает качество сети Все для отличной связи: Beeline улучшает качество сети
Запись в&nbsp;первый класс стартует 1&nbsp;апреля: воспользуйтесь сервисом в&nbsp;MegaPay Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay
Запишите ребенка в&nbsp;школу онлайн через MBANK и&nbsp;забудьте об&nbsp;очередях Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
