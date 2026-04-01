Рубль, тенге и юань дорожают. Курс валют на 1 апреля

Фото из интернета. В ближайшие дни можно ожидать заметных корректировок валют после того, как Нацбанк провел крупную валютную интервенцию

Российский рубль, казахский тенге и китайский юань подорожали по отношению к сому. Доллар США без изменений, а евро продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.

С начала 2026 года американская валюта снизилась на 0,11 процента, или на 0,1 сома. Несмотря на мартовские колебания, курс доллара остается наиболее стабильным в первом квартале.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 100,2833 сома (снижение на 0,24 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,66 сома, продажа — 101,65 сома.

Евро заметно ослаб. С начала января (104,3891 сома) он потерял 3,93 процента стоимости, что в абсолютном выражении составило более 4 сомов.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0765 сома (рост на 0,31 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,060 сома, продажа — 1,100 сома.

Рубль демонстрирует самую высокую волатильность. По сравнению с курсом на 1 января (1,1438 сома) российская валюта подешевела на 5,88 процента. Основное падение пришлось на середину марта, когда курс опускался до годового минимума.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1826 сома (рост на 0,55 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1618 сома, продажа — 0,1908 сома.

Тенге стал лидером роста в первом квартале. С январского минимума в 0,1580 сома валюта соседней республики прибавила 15,57 процента, планомерно укрепляясь на протяжении всех трех месяцев 2026 года.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,6624 сома (рост на 0,07 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13 сомов.

Юань сохраняет умеренно восходящий тренд. С начала года (12,56 сома) китайская валюта подорожала на 0,82 процента, оставаясь в стабильном коридоре с небольшими колебаниями в феврале.