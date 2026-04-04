Общество

Камеры фиксации нарушений заработали на трассе Бишкек — Ош

В Чуйской области на участках трассы Бишкек — Ош начали работу аппаратно-программные комплексы, которые автоматически фиксируют сразу несколько видов нарушений — от превышения скорости до езды без номерных знаков.

Видеокамеры на трассе Бишкек — Ош заработают в апреле

Как сообщили в пресс-службе ГУОБДД, запуск систем осуществляется в рамках проекта «Безопасная страна» и направлен на повышение безопасности дорожного движения в регионах республики.

Новые комплексы способны выявлять:

  • превышение установленной скорости;
  • выезд на встречную полосу;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • непристегнутый ремень безопасности;
  • нарушение требований дорожных знаков и разметки;
  • управление транспортом без госномеров или с поддельными и неразборчивыми номерами;
  • наличие неоплаченных штрафов, ранее зафиксированных камерами «Безопасного города».

В ведомстве подчеркнули, что главная цель внедрения системы — предотвращение дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины водителей.

Также ГУОБДД призывает автомобилистов строго соблюдать Правила дорожного движения и требования дорожных знаков, напоминая, что безопасность и человеческая жизнь являются наивысшей ценностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368939/
Материалы по теме
Тысячи нарушений за рейд выявили в ГУОБДД, сотни авто водворили на штрафстоянки
Водителям в Бишкеке раздавали книги с дорожными знаками
В Бишкеке пройдет профилактическая акция «Останови нарушение — сохрани жизнь»
Пьяных сразу видно. Инспектор патрульной милиции о гонках, взятках и угрозах
В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге
Глава КР считает преждевременной инициативу о тесте водителей за нарушение ПДД
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Депутаты сняли с повестки законопроект о тестировании водителей, нарушивших ПДД
Водитель выехал на тротуар и поехал среди пешеходов — его задержали
В Бишкеке снова задержан лишенный прав водитель, севший за руль пьяным
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
09:08
Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания...
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления
08:29
В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки
08:11
Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди