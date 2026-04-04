В Чуйской области на участках трассы Бишкек — Ош начали работу аппаратно-программные комплексы, которые автоматически фиксируют сразу несколько видов нарушений — от превышения скорости до езды без номерных знаков.
Как сообщили в пресс-службе ГУОБДД, запуск систем осуществляется в рамках проекта «Безопасная страна» и направлен на повышение безопасности дорожного движения в регионах республики.
Новые комплексы способны выявлять:
- превышение установленной скорости;
- выезд на встречную полосу;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- непристегнутый ремень безопасности;
- нарушение требований дорожных знаков и разметки;
- управление транспортом без госномеров или с поддельными и неразборчивыми номерами;
- наличие неоплаченных штрафов, ранее зафиксированных камерами «Безопасного города».
В ведомстве подчеркнули, что главная цель внедрения системы — предотвращение дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины водителей.
Также ГУОБДД призывает автомобилистов строго соблюдать Правила дорожного движения и требования дорожных знаков, напоминая, что безопасность и человеческая жизнь являются наивысшей ценностью.