Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок

Боевые действия на Ближнем Востоке спровоцировали топливный кризис в различных регионах мира. Обещание президента США «загнать Иран в каменный век» спровоцировало новый рост нефтяных котировок. Многие государства перешли в режим экономии.

На начало апреля средняя биржевая стоимость нефти превысила 118 долларов за баррель, газ для Европы стал дороже $600 за тысячу кубометров. Жители стран ЕС уже вскоре после начала американо-израильской войны против Ирана поняли, что нужно искать способы сэкономить на «горючке». Так, граждане Германии стали массово наведываться на заправки в Польшу.

В Британии также растет беспокойство из-за дефицита топлива. На лондонских АЗС скапливаются очереди длиной до 1,5 километра. По словам местных наблюдателей, массовая паника только ускоряет дефицит.

В 2025 году на Европу приходилось менее 5 процентов поставок нефти и порядка 10 процентов поставок нефтепродуктов через Ормузский пролив. А вот доля азиатских стран составляла около 80 процентов.

«Значит, прямой ущерб для стран Евросоюза значительно ниже, чем для стран Южной и Восточной Азии», — считает аналитик Сергей Кауфман.

Нефтяные резервы развитых стран, в том числе европейских, позволят на некоторое время сгладить ситуацию, но не разрешить ее, считает эксперт Игорь Юшков. «Наиболее значительные резервы есть у США, Китая. При этом трудности будут вызваны не столько физической нехваткой топлива, сколько повышением его стоимости», — отметил он.

А вот на бедных странах, которые зависели от поставок через Ормузский пролив, его блокировка сказалась гораздо жестче. «У ряда государств нет значительных запасов нефти или нефтепродуктов, а также свободных средств, чтобы перекупить свободные объемы на других рынках. К ним можно отнести, например, Бангладеш, Шри-Ланку, Пакистан, Мьянму, некоторые страны Африки. В немного более выгодном положении Индия, Вьетнам, Таиланд, Филиппины. Ситуация у них также непростая, но более развитая экономика позволяет успешнее конкурировать за альтернативные источники поставок», — подчеркнул Сергей Кауфман.

В Таиланде дефицит горючего. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун подписал распоряжение о высвобождении обязательных запасов нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, чтобы смягчить последствия топливного дефицита.

Зависят от поставок через Ормузский пролив такие экономически развитые государства, как Япония, Тайвань, Южная Корея, Австралия и Китай.

И там тоже вводят ограничения. «У этих стран существуют запасы нефти или нефтепродуктов минимум на 90 дней, а развитая экономика позволяет субсидировать внутренние цены на топливо либо искать альтернативные объемы на мировом рынке. Однако меры по сглаживанию негативных последствий перекрытия пролива вынуждены вводить практически все азиатские страны. Обычно это призывы экономить топливо (например, через удаленную работу), ограничения на объемы продаж или субсидии для сдерживания цен», — сказал Сергей Кауфман.

Япония, получающая 90 процентов нефти с Ближнего Востока, решила распечатать стратегическую кубышку и отправить на внутренний рынок 80 миллионов баррелей. Это закроет потребности примерно на 1,5 месяца. Кроме того, в стране продолжают действовать субсидии для удержания цен на бензин, однако в случае затягивания военных действий их размер придется корректировать или отменять.

Китай договорился с Тегераном о прохождении танкеров с нефтью для своих потребностей и попутно нарастил закупки нефти у России. Австралии повезло меньше — стоимость горючего там бьет рекорды.

Россия не останется островком стабильности в разворачивающейся мировой политико-экономической буре. Вице-премьер Александр Новак предупредил, что подорожание энергоносителей в мире «накладывает свой отпечаток» и на ситуацию в РФ. «Нам нужно всем вместе — энергетическим компаниям, Министерству энергетики, правительству — обеспечить надежность внутреннего рынка. Для недопущения роста цен на заправках необходимо принять механизмы и инструменты, которые бы позволили решить эту задачу», — заявил он.