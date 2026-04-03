BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку

Получите кешбэк 10 процентов на покупку в BAKAI Store!
BAKAI Store — это маркетплейс внутри мобильного банка BAKAI, где можно купить все необходимое онлайн.
Теперь делать это еще выгоднее:
- кешбэк 10 процентов реальными деньгами;
- начисление сразу после оплаты;
- ограничения по сумме покупки нет;
- кешбэк распространяется только на первую покупку;
- без регистрации и дополнительных действий.
В BAKAI Store доступны:
- техника и электроника — смартфоны, гаджеты, бытовая техника;
- товары для дома — мебель, аксессуары, полезные решения для быта;
- косметика и товары для ухода;
- детские товары;
- подарки и повседневные покупки;
- товары для путешествий и отдыха.
Например, если вы купите iPhone 17 Pro Max на 512 ГБ за 167 тысяч 300 сомов, вам вернется кешбэк — 16 тысяч 730 сомов!
* Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года.
Оформляйте покупки прямо в мобильном банке BAKAI.