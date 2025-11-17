14:35
В городе Ош самая высокая инфляция по регионам Кыргызстана — 9 процентов

За январь — октябрь 2025 года уровень инфляции в Кыргызстане составил 7,1 процента по сравнению с декабрем 2024-го. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, наибольшее подорожание отмечено в сфере услуг — на 8,9 процента. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 7,4 процента, алкоголь и табак — на 6,7 процента, непродовольственные товары — на 5,6 процента.

Рост стоимости зарегистрирован во всех регионах страны.

Самый высокий уровень инфляции отмечен в Оше — 9 процентов. В Нацстаткоме пояснили, что это во многом связано с подорожанием алкогольной продукции и табачных изделий — сразу на 12,1 процента.

В Чуйской области цены на продукты питания и безалкогольные напитки выроли на 10,5 процента. В Баткенской области непродовольственные товары подорожали на 8,1 процента.

Стоимость услуг по республике выросла на 10,4 процента.

Нацстатком отмечает, что динамика цен формируется под влиянием как внешних, так и внутренних факторов.
