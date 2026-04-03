Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля

Казахский тенге второй день подряд обновляет максимум 2026 года, а российский рубль показывает наиболее активный подъем среди основных валют. Доллар США, евро и юань подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4488 сома (снижение на 0,002 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,76 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,7891 сома (снижение на 0,61 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,48 сома, продажа — 101,48 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0853 сома (рост на 0,7 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,08 сома, продажа — 1,109 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1851 сома (рост на 0,54 процента). Второй день подряд обновляет годовой максимум стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1667 сома, продажа — 0,1915 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,682 сома (снижение на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13 сомов.
Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.