Общество

Для завершения реконструкции фонтана в Театральном сквере нужно 18 миллионов

Для завершения реконструкции фонтана в Театральном сквере Бишкека необходимо более 18 миллионов сомов. Такие данные указаны в закупке, размещенной на портале госзакупок.

Управление капитального строительства при мэрии города объявило тендер на устройство покрытия вокруг фонтана на территории парка «Театральный».

Планируемая сумма затрат составляет 18 миллионов 149 тысяч сомов.

Заявки принимаются до 9 апреля 2026 года.

Работы нужно выполнить до 1 августа.

Напомним, фонтанный комплекс расположен у памятника Токтогулу Сатылганову. Он был закрыт на реконструкцию прошлой осенью. Заказчиком ремонтных работ выступает управление капитального строительства мэрии города. Подрядчиком выбрано ОсОО «АзияСтрой Групп». Компания обещала завершить реконструкцию к концу октября 2025 года.

Памятник Токтогулу Сатылганову был установлен в 1974 году. Он создан к 100-летию народного акына, знатока устной поэзии, композитора и музыканта-виртуоза.
