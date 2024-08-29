Кыргызстан закупит технику на 300 миллионов юаней для поддержки сельхозсферы

На следующий год Кыргызстан планирует закупить технику для департамента сельского хозяйства на 300 миллионов юаней. Об этом сообщил министр экономики Данияр Амангельдиев на встрече с журналистами.

По его словам, в дополнение почти каждое депо будет оснащено дорожно-строительной техникой. Данияр Амангельдиев подчеркнул, что цель этих закупок — удержать деньги внутри страны, чтобы они работали на развитие экономики Кыргызстана. Он отметил, что это касается не только сельского хозяйства, но и ресурсов банковского сектора и золота, которые правительство стремится использовать для внутреннего производства, а не для покрытия импортных нужд.

«Было поручение, чтобы мы приобрели новый асфальтобетонный завод. На следующий год мы приобретаем практически каждому депо дорожно-строительную технику. Кроме того, на 300 миллионов юаней будет закуплена техника для департамента сельского хозяйства», — сказал министр.