В 2026 году фермерам переданы 1 тысяча 89 единиц техники на 3,7 миллиарда сомов

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продолжается работа по обновлению сельскохозяйственной техники и поддержке фермеров.

С 2011 года при поддержке кабинета министров через ОАО «Айыл Банк» и «Элдик Банк» реализуется 7 лизинговых проектов. В их рамках сельским товаропроизводителям предоставляются сельскохозяйственная техника и оборудование для перерабатывающей промышленности на льготных условиях.

Техника предоставляется в лизинг сроком на семь лет под 6 процентов годовых. Всего в рамках государственных лизинговых проектов выдано 11 тысяч 378 единиц техники на 32 миллиарда сомов. В том числе в 2026 году – 1 тысячу 89 единиц техники на сумму 3,7 миллиарда сомов.

Реализация данных проектов способствует повышению уровня механизации сельского хозяйства и эффективности производства.