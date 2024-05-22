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Экономика

Кыргызстанцы смогут брать льготные кредиты на покупку отечественных авто

Утвержден порядок реализации проекта «Льготное финансирование автокредита». Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.

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В проекте будут участвовать два государственных банка — «РСК Банк» и «Айыл Банк». Им выделят по 47,1 миллиона сомов на увеличение уставного капитала для выдачи льготных кредитов за счет свободных остатков бюджетных средств на начало 2024 года. Проект будут реализовывать с 2024 по 2028 год.

Условия кредитования:

  • до 100 миллионов сомов — для государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • до 3 миллионов сомов — для физических лиц.

Кредит можно будет получить на 60 месяцев (5 лет) с конечной процентной ставкой 8 процентов годовых.

«В рамках проекта государство будет субсидировать процентные ставки по кредитам на покупку автомобилей отечественного производства. Для конечного получателя ставка будет 8 процентов, а еще около 11 процентов мы будем субсидировать. На это выделим 90-94 миллиона сомов, что позволит выдать кредитов в общей сумме до 1 миллиарда сомов. Уже в ближайшее время начнется выпуск машин на совместно кыргызско-узбекском заводе. На первом этапе в кредит на льготных условиях можно будет приобрести эти автомобили. Кроме того, в конце августа 2024 года ожидается запуск кыргызско-китайского завода по сборке электромобилей. На втором этапе для них мы тоже предоставим возможность получить кредиты на льготных условиях. Но машины в рамках этого механизма можно будет приобрести только для использования на внутреннем рынке. Если авто будут экспортировать, то условия кредита на него распространяться не будут», — рассказал 24.kg министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294682/
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