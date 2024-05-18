Чем будет заниматься Тюркский инвестиционный фонд

Тюркский инвестиционный фонд, основанный Организацией тюркских государств официально приступил к работе. Сегодня в Стамбуле прошло первое заседание. Подробности сообщает турецкий новостной канал NTV.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек сказал, что уставный капитал организации составляет $500 миллионов.

Фонд сыграет важную роль в развитии малого и среднего бизнеса и увеличении инвестиций в инфраструктуру и возобновляемые источники энергии в странах ОТГ. Мехмет Шимшек

Фонд задумывался как ресурсная база, финансирующая приоритетные проекты в странах Организации тюркоязычных государств на льготных условиях.

Напомним, соглашение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда подписано 16 марта 2023-го в Анкаре.