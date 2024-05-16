Цифра дня. 1,1 миллиона налогоплательщиков пользуются услугами ГНС онлайн

Число получающих налоговые услуги онлайн через кабинет налогоплательщика достигло 1 миллиона 104 тысяч. Такие данные приводит Налоговая служба.

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В том числе 1 миллион 64 тысячи — это физические лица, 39 тысяч 671 — юридические.

По сравнению с 2023 годом число пользователей увеличилось на 304 тысячи.

Кабинет налогоплательщика предоставляет ряд таких электронных сервисов, как сдача отчетов, налоговой декларации, получение справок, извещений, выписок, решений, информации по имуществу, уплата налогов и страховых взносов, в том числе за электронный патент и страховой полис, отправка заявлений, прохождение налоговой регистрации, работа с ЭТТН и другие важные услуги.