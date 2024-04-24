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Экономика

Не только налоги. Каков вклад «Кумтора» в экономику Кыргызстана

Оценка вклада «Кумтора» в текущее и будущее развитие экономики страны требует учета не только прямого воздействия месторождения с точки зрения добавленной стоимости и занятости, но и учета косвенного эффекта. Об этом 24.kg рассказал кандидат экономических наук Ялкун Даутов.

По его словам, необходимо рассматривать и воздействие компании на подрядчиков и поставщиков в других секторах экономики, платежи предприятия в государственный бюджет, влияющие на оказание государственных услуг, вклад компании в платежный баланс республики.

«Помимо обязательного вклада в развитие социальной сферы (выплаты налогов и иных платежей в государственный бюджет), «Кумтор» также реализовывает собственную социальную программу как на уровне страны, так и на местном. Программа социальной ответственности включает в себя поддержку бизнеса в районах, примыкающих к месторождению, что также способствует расширению числа местных поставщиков на рудник, восстановление земель и улучшение орошения в местных сообществах, поддержку объектов социального назначения и оказание материальной помощи социально уязвимым категориям граждан и лицам, нуждающимся в безотлагательной помощи», — считает эксперт.

Здесь стоит отметить, что с момента полного перехода рудника в собственность Кыргызской Республики в 2022 году «Кумтор» почти на четверть увеличил объем закупок у местных производителей.

Так, если в 2021-м данный показатель составлял всего 16 процентов, то в 2023 году он вырос до 39 процентов.

Ялкун Даутов добавил, что горнодобывающая промышленность хоть и не создает много рабочих мест, но тем не менее вносит значительный вклад в пополнение бюджета. Именно поэтому отрасль интересна для республики в основном как источник пополнения государственной казны.

«Как показал опыт «Кумтора», основными источниками пополнения государственных доходов являются налог на валовой доход, а также налоги и обязательные платежи, связанные с оплатой труда. Доходы, связанные с собственностью, оказываются намного меньше. Поэтому действительно важной в этом деле является схема налогообложения», — сказал он.

Обязательным требованием для всех золотодобывающих предприятий должен стать аффинаж золота внутри страны (если это технически возможно и экономически целесообразно).

Кроме того, по словам эксперта, для роста налоговых поступлений и зарплаты местных работников лучше иметь дело с крупными корпорациями, которые обычно более прозрачны, имеют долгосрочный подход, позволяют создание профсоюзов и более подотчетны вследствие их международного присутствия. А чтобы увеличить воздействие горнодобывающей промышленности на другие отрасли экономики, важно обеспечить максимально возможное использование местной рабочей силы, в том числе и на управленческих позициях.

Поэтому, считает Ялкун Даутов, в долгосрочной перспективе должны быть приняты меры для удержания имеющихся инвесторов путем предоставления им благоприятного делового климата, основанного на верховенстве права и неоспоримых правах собственности, а также для привлечения новых инвесторов к геологической разведке новых месторождений.

«В целом хочется еще раз отметить, что горнодобывающая отрасль в республике является важнейшим из секторов и вносит большой вклад в развитие отечественной экономики и создании новых, высокооплачиваемых рабочих мест. Надеюсь, что в ближайшие годы будут открыты новые большие месторождения и начнется работа на уже открытых месторождениях, принося благосостояние нашему государству и народу в целом», — подытожил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292483/
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