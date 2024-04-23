Стартует акция по требованию кассовых чеков. Налоговая обещает призы

Налоговая служба объявляет о проведении акции по стимулированию граждан требовать контрольно-кассовые чеки при покупке товаров или услуг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в акции будут разыгрываться iPhone и смартфоны.

Чтобы принять участие, достаточно выполнить несколько простых условий:

разместить в своем профиле в Instagram и/или Facebook фотографии или видео о точках торговли и оказания услуг, где не применяется ККМ и не выдаются кассовые чеки с обязательным указанием адреса, наименования торговой точки и даты осуществления покупки. Либо опубликовать видео- или фотоматериалы об обязательном требовании кассовых чеков при совершении покупок или о значимости кассовых чеков в жизни потребителей;

в каждой публикации нужно отмечать страницу Налоговой службы (@salyk_kg в Instagram и @salykkg в Facebook) с хэштегом #акциясалык;

быть подписанным на одну из страниц Налоговой службы в социальных сетях Instagram или Facebook;

разместить или поделиться на своей странице не менее одной публикацией о проводимой акции и отметить троих друзей. Информацию об акции можно найти на страницах в социальных сетях Налоговой службы Instagram или Facebook;

профиль страницы участника должен быть открытым, активным и иметь не менее 50 подписок и 50 подписчиков. Также должно быть не менее трех фотографий с изображением лица самого участника.

Чем больше публикаций, тем выше шансы на выигрыш приза. Обладателем приза станет тот участник, который выполнит все указанные условия акции.

Более подробную информацию об акции можно получить на страницах Налоговой службы в социальных сетях, на сайте www.sti.gov.kg или по номерам: 116, 0500487962, 0221804486, 0990092042, 0500743434.