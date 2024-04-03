Отключение карт «Мир». Какие услуги останутся доступными

В Национальном банке прокомментировали отключение межсистемной интеграции между национальными системами расчетов платежными картами Кыргызстана «Элкарт» и России «Мир».

В финансовом регуляторе напомнили, что по закону НБ КР не вмешивается в деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Нацбанку, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Поэтому ЗАО «Межбанковский процессинговый центр», коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению/отключению обслуживания карт «Мир» в своей инфраструктуре.

Согласно информации ЗАО «МПЦ», 3 апреля в 12.00 приостановлены платежи в рамках межсистемной интеграции между ПС «Мир» и НПС «Элкарт».

Отключены:

обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);

переводы с карты на карты;

электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.

«Сохраняется возможность осуществления денежных переводов из КР в РФ и наоборот с использованием мобильных приложений коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между кыргызстанскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета», — подчеркнули в Национальном банке.