Нацбанк намерен взять под контроль тарифы и комиссии за предоставление услуг

Национальный банк Кыргызстана инициирует внесение изменений в ряд законодательных актов, направленных на регулирование тарифов и комиссий за предоставление банковских и платежных услуг.

Как пояснил регулятор, это необходимо в целях обеспечения финансовой инклюзии, защиты прав потребителей и повышения доступности базовых финансовых услуг для широкого круга населения.

По данным НБ КР, сегодня коммерческие банки и небанковские финансово-кредитные организации самостоятельно устанавливают размеры процентных ставок, комиссий и тарифов за свои услуги. Отсутствие ограничений в условиях доминирующего положения отдельных игроков рынка привело к ряду негативных последствий:

высокие комиссии за базовые услуги, такие как переводы, снятие наличных и обслуживание счетов, доходят до 5 процентов;

ограниченная доступность услуг для социально уязвимых групп, малого бизнеса и жителей отдаленных регионов;

использование сложных и непрозрачных тарифных структур, затрудняющих клиентам понимание фактической стоимости услуг и выбор наиболее выгодного предложения;

высокие процентные ставки по кредитам, достигающие 33-34 процентов, что увеличивает долговую нагрузку на граждан и снижает доступность заемных средств.

Чтобы решить эти проблемы, Нацбанк предлагает закрепить за собой полномочия по установлению требований, ограничений и запретов, связанных с тарифами, комиссиями и процентными ставками. Это позволит установить справедливые правила ценообразования и усилить контроль за практиками финансовых организаций.