Экономика

Пилотный проект по развитию платежной инфраструктуры запускают в Кыргызстане

Кабинет министров утвердил пилотный проект по развитию платежной инфраструктуры на базе открытого акционерного общества «Процессинг КейДжи». Он продлится с 15 августа 2025 года по 15 августа 2026-го.

Инициатива направлена на внедрение современных цифровых технологий, повышение эффективности безналичных платежей, предоставление финансовых услуг резидентам и нерезидентам страны.

В рамках проекта «Процессинг КейДжи» сможет открывать корреспондентские и расчетные счета за рубежом, проводить расчетные операции, осуществлять финансовые платежи и переводы от имени клиентов, развивать зарубежные филиалы и представительства.

Кроме того, «Процессинг КейДжи» будет обеспечивать соблюдение законодательства, норм против финансирования преступной деятельности и международных обязательств Кыргызстана.
