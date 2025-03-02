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Экономика

ОАЭ запустят свою систему банковских карт национальной платежной системы

Объединенные Арабские Эмираты намерены запустить свою систему банковских карт национальной платежной системы. Принадлежащая Центробанку ОАЭ компания Al Etihad Payments объявила о полной готовности финансовой инфраструктуры к запуску платежных карт Jaywan внутри страны и за рубежом.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Jaywan — это первая национальная система банковских карт, запущенная в соответствии со стратегией цифровой трансформации ОАЭ с целью укрепления позиций государства как ведущего мирового центра цифровых платежей», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Jaywan будет доступна как в виде дебетовых, так и кредитных и предоплаченных карт.

Al Etihad Payments уже подписала соглашения с ведущими мировыми платежными системами Discover, Mastercard, Visa и UnionPay, чтобы расширить возможности использования карт Jaywan, а также имеет меморандум о взаимопонимании с Samsung для интеграции с Samsung Wallet.

К середине 2025 года планируются интеграция с Google Pay и Apple Pay, а также подписание двусторонних соглашений с Индией и рядом других стран для расширения возможностей использования Jaywan за пределами ОАЭ, подчеркивается в пресс-релизе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321496/
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