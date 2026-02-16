09:14
В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей

В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей. Об этом на деловом завтраке Российско-Кыргызского фонда развития сообщил заместитель председателя Национального банка Медет Таиров.

По его словам, идет работа по повышению доступности, скорости и безопасности финансовых услуг.

«Система быстрых платежей обеспечит мгновенные переводы между счетами клиентов разных банков. Пилотный проект запускаем в этом квартале», — проинформировал представитель Нацбанка.

Банковский сектор Кыргызстана демонстрирует устойчивость на фоне ускоренного экономического роста, также отметил Медет Таиров.

Сегодня в стране работают 24 коммерческих банка. Активы банковской системы превышают 1,2 триллиона сомов, кредитный портфель — более 500 миллиардов сомов. Депозитная база продолжает свой рост, подтверждая доверие как населения, так и бизнеса.

«Наша задача — поддерживать баланс: стимулировать инновации и одновременно сохранять устойчивость системы. Запас прочности позволяет банкам уверенно реагировать на внешние вызовы», — сказал Медет Таиров.

Он напомнил, что в КР внедрена технология ELQR — единый национальный стандарт QR-платежей с полной кросс-платформенностью. Оплату можно провести из любого банковского приложения независимо от банка или электронного кошелька.
