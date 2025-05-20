Росфинмониторинг просит доступ ко всем данным системы быстрых платежей

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разработала законопроект, который позволит ей получать доступ к данным Системы быстрых платежей и национальной платежной системы «Мир». Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

В ней отмечается, что доступ нужен Росфинмониторингу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Уточняется, что ведомство вносит поправки в соответствующий федеральный закон. Также говорится, что законопроект направлен на организацию взаимодействия Росфинмониторинга с АО «Национальная система платежных карт».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект предоставит право Росфинмониторингу запрашивать информацию, касающуюся транзакций с использованием СБП и платежной системы «Мир».

«Предполагается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег», — добавил юрист.

Ранее Росфинмониторинг предложил Центробанку ограничить срок банковских карт для иностранных граждан. Ограничения объяснялись необходимостью борьбы с дропами (дропперами) — людьми, через которых проводятся сомнительные операции.

По данным «Банка России», в 2024 году мошенники украли у россиян путем совершения денежных переводов 27,5 миллиарда рублей, а банки вернули клиентам только 2,7 миллиарда рублей (9,9 процента от общего объема украденных средств). Ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч россиян и иностранцев, подсчитали в ЦБ.