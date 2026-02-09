Европа опасается зависимости от платежных систем США и ищет альтернативу

Европейские чиновники считают, что ЕС необходимо в срочном порядке снижать зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, поскольку их доминирующее положение может быть использовано как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений. Об этом пишет Financial Times.

По словам исполнительного директора Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт, Европа по-прежнему в значительной степени зависит от международных платежных решений.

«Да, у нас есть сильные национальные системы платежных карт, но у нас нет по-настоящему трансграничного решения. Если мы говорим о стратегической независимости и понимаем, что это лишь вопрос времени, нам нужно действовать срочно», — подчеркнула она.

Согласно данным Европейского центрального банка, в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне.

При этом в 13 странах — членах ЕС отсутствовали какие-либо национальные альтернативы американским платежным провайдерам.

Даже там, где внутренние системы существуют, их использование со временем сокращается.

На фоне снижения оборота наличных денег европейские регуляторы все чаще выражают обеспокоенность тем, что в случае серьезного политического конфликта влияние американских платежных компаний может стать фактором уязвимости для финансовой системы ЕС.

Отметим, Европейская платежная инициатива была создана консорциумом из 16 европейских банков и финансовых компаний с целью разработки единой общеевропейской системы безналичных платежей, способной конкурировать с глобальными игроками.