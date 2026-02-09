19:24
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

Европа опасается зависимости от платежных систем США и ищет альтернативу

Европейские чиновники считают, что ЕС необходимо в срочном порядке снижать зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, поскольку их доминирующее положение может быть использовано как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений. Об этом пишет Financial Times.

По словам исполнительного директора Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт, Европа по-прежнему в значительной степени зависит от международных платежных решений.

«Да, у нас есть сильные национальные системы платежных карт, но у нас нет по-настоящему трансграничного решения. Если мы говорим о стратегической независимости и понимаем, что это лишь вопрос времени, нам нужно действовать срочно», — подчеркнула она.

Согласно данным Европейского центрального банка, в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне.

При этом в 13 странах — членах ЕС отсутствовали какие-либо национальные альтернативы американским платежным провайдерам.

Даже там, где внутренние системы существуют, их использование со временем сокращается.

На фоне снижения оборота наличных денег европейские регуляторы все чаще выражают обеспокоенность тем, что в случае серьезного политического конфликта влияние американских платежных компаний может стать фактором уязвимости для финансовой системы ЕС.

Отметим, Европейская платежная инициатива была создана консорциумом из 16 европейских банков и финансовых компаний с целью разработки единой общеевропейской системы безналичных платежей, способной конкурировать с глобальными игроками.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361220/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Евросоюз готов подписать новое соглашение по цифровизации Кыргызстана
Эдиль Байсалов прокомментировал Euronews санкции ЕС против Кыргызстана
ЕС и Индия договорились: как соглашение может изменить мировую экономику
Страны ЕС утвердили полный запрет на импорт российского газа с 2027 года
Аннексия Гренландии. ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США
Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа
В ЕС прокомментировали санкции против двух кыргызстанских банков
Выход Кыргызстана из черного списка ЕС и III категория аэропорта «Манас»
ЕС не может обосновать санкционное давление на банки Кыргызстана — глава МИД
ЕС расследует Google из-за занижения позиций новостных сайтов
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;февраля Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на 5 февраля
Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;февраля Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на 6 февраля
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
19:23
Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на городскую инфраструктуру Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на город...
19:08
Девушка упала в ущелье на базе «Кашкулак». Комментарий администрации зоны отдыха
19:06
Манас Ниязов извинился за инциденты во время аламан улака
19:05
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах
18:40
На развитие присоединенных к Бишкеку районов направят 49 миллиардов сомов