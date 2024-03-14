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Экономика

Уровень газификации Кыргызстана достиг 40 процентов

Если в начале работы «Газпрома» в республике уровень газификации составлял 22 процента, то сейчас он достиг 40 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, за девять лет компания вложила в программу газификации и восстановление газовой отрасли КР более 32 миллиардов сомов. При этом объем реализации голубого топлива вырос более чем в два раза — с 210 миллионов кубометров газа в год до 430-440 миллионов. К 2030-му уровень газификации республики планируется довести до 60 процентов.

«Сейчас у нас есть ряд проектов, которые позволят увеличить объемы потребления газа в несколько раз — до 2-2,5 миллиарда кубометров», — сказал Арзымат Алдаяров.

Кроме того, за девять лет совокупный объем налоговых выплат в государственный бюджет со стороны «Газпром Кыргызстан» превысил 3 миллиарда сомов.

Только по итогам прошлого года налоговые выплаты компании превысили более 714,7 миллиона сомов. Это на 108,1 миллиона больше по сравнению с выплатами компании за 2022-й и на 553,2 миллиона больше, чем по итогам 2014 года.

«В 2023-м компания инвестировала в новую газификацию 12 населенных пунктов и реконструкцию газотранспортных объектов более 1 миллиарда сомов. За все время деятельности «Газпром Кыргызстан» вложил в реконструкцию и развитие газовой инфраструктуры республики и газификацию 53 населенных пунктов более 32 миллиардов сомов», — добавил Арзымат Алдаяров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288979/
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