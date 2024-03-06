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Экономика

Илон Маск утратил статус самого богатого человека в мире

Фото Amazon. Джефф Безос

Основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос вернул себе титул богатейшего человека на планете. Это произошло впервые с конца 2021 года, следует из данных индекса миллиардеров Bloomberg.

Поскольку Джеффу Безосу принадлежит около 9 процентов Amazon, крупнейшего в мире интернет-магазина, его собственный капитал растет, когда растут акции компании. Миллиардер также владеет космической компанией Blue Origin, которую Bloomberg учитывает в своих расчетах.

Сейчас состояние Джеффа Безоса оценивают в $197 миллиардов.

На второй строчке расположился француз Бернар Арно. По подсчетам аналитиков, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) владеет $195 миллиардами.

Илон Маск, которому принадлежит Tesla, опустился на третью строчку рейтинга богачей. Изменения связаны со снижением акций его компании, производящей электромобили. Состояние предпринимателя оценивают в $192 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288385/
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