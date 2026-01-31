00:03
Джефф Безос поставил космический туризм на паузу ради Луны

Фото Blue Origin. Суборбитальная ракета New Shepard

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, приняла решение заморозить программу суборбитального туризма минимум на два года. Об этом сообщило издание The New York Times.

Основной причиной такого шага стало стремление компании сконцентрировать все инженерные и финансовые ресурсы на выполнении контрактов с NASA. Речь о разработке посадочного модуля для программы Artemis, целью которой является возвращение астронавтов на Луну.

Стоимость лунного контракта оценивается в $3,4 миллиарда, что значительно превышает доходы, которые приносят туристические рейсы. Власти США рассчитывают создать на спутнике Земли постоянный форпост к 2030 году.

Итоги работы программы New Shepard:

  • с 2021 года ракета выполнила 38 запусков из Западного Техаса;

  • на границе космоса (выше 100 километров) побывали 98 пассажиров;

  • среди туристов были сам Джефф Безос, актер Уильям Шатнер и певица Кэти Перри;

  • последний полет с экипажем из шести человек состоялся на прошлой неделе.

Несмотря на наличие многолетней очереди из желающих слетать в космос, компания перераспределила усилия. Опыт многоразового использования New Shepard специалисты применили при создании тяжелой ракеты New Glenn. Ожидается, что этот носитель сможет выводить до 45 тонн груза на низкую околоземную орбиту.

Кроме лунных амбиций, Blue Origin планирует развернуть сеть связи TeraWave из 5 тысяч 408 спутников и продолжает миссию к Марсу — запущенные в 2024 году зонды должны достичь Красной планеты осенью 2027 года.

Справка 24.kg

Джефф Безос создал Blue Origin в 2000 году, через шесть лет после основания Аmazon. Проекты компании охватывают разные сегменты — от ракет и космических кораблей до космических станций и лунных посадочных модулей. Первый полет ракеты New Shepard в космос состоялся в 2015 году.
