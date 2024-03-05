08:46
USD 89.43
EUR 96.98
RUB 0.98
Экономика

Банки смогут удаленно идентифицировать индивидуальных предпринимателей

Правление Национального банка приняло постановление «О внесении изменений в постановление правления НБ КР «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме». Об этом сообщил сайт регулятора.

Теперь для удаленной идентификации и верификации индивидуальных предпринимателей, являющихся гражданами Кыргызстана, коммерческие банки могут использовать государственные информационные системы. Это будет приравниваться к идентификации и верификации по видеосвязи.

Кроме того, Нацбанк установил ограничения для идентифицированных и верифицированных клиентов банков, занимающихся предпринимательской деятельностью. Лимиты на максимальный баланс:

  • для электронного кошелька — 1 миллион сомов;
  • для ограниченного функционального банковского счета — 8 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288235/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Инфляция в Кыргызстане замедляется, но риски остаются высокими
Нацбанк аннулировал лицензии Qiwi-кошелька и системы переводов CONTACT
В Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi
В Нацбанке Кыргызстана хранится около 49 тонн золота
Нацбанк пока не собирается выпускать купюру в 10 тысяч сомов
В Нацбанке рассказали, чем новые банкноты отличаются от старых
Новые банкноты номиналом 20, 50 и 100 сомов показал Национальный банк
Нацбанк обсуждает снижение процентов по кредитам с микрофинансовыми компаниями
Чиновники Кыргызстана продолжают встречи с компанией Ротшильдов
Нацбанк Кыргызстана сохранит ставку в 13 процентов в ближайшие полгода
Популярные новости
Маловодный период. В&nbsp;Токтогулке воды уже меньше 8&nbsp;миллиардов кубометров Маловодный период. В Токтогулке воды уже меньше 8 миллиардов кубометров
Минфин прокомментировал передачу ему имущества ТЭЦ и&nbsp;Бишкектеплосети Минфин прокомментировал передачу ему имущества ТЭЦ и Бишкектеплосети
Омурбек Бабанов увеличил свою долю в&nbsp;банке &laquo;Кыргызстан&raquo; Омурбек Бабанов увеличил свою долю в банке «Кыргызстан»
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;2&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 марта
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
5 марта, вторник
08:33
Банки смогут удаленно идентифицировать индивидуальных предпринимателей Банки смогут удаленно идентифицировать индивидуальных п...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 марта, понедельник
23:44
На Луне предложили построить оптоволоконную сейсмическую сеть
23:24
Президент подписал указы о приеме и выходе из гражданства
22:41
Запрещенное вещество, спрятав в сметане, пытались пронести в колонию № 1
22:19
Отделение кардиохирургии открыли в медклинике Ошского госуниверситета
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны