Банки смогут удаленно идентифицировать индивидуальных предпринимателей

Правление Национального банка приняло постановление «О внесении изменений в постановление правления НБ КР «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме». Об этом сообщил сайт регулятора.

Теперь для удаленной идентификации и верификации индивидуальных предпринимателей, являющихся гражданами Кыргызстана, коммерческие банки могут использовать государственные информационные системы. Это будет приравниваться к идентификации и верификации по видеосвязи.

Кроме того, Нацбанк установил ограничения для идентифицированных и верифицированных клиентов банков, занимающихся предпринимательской деятельностью. Лимиты на максимальный баланс: