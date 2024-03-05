Банки смогут удаленно идентифицировать индивидуальных предпринимателей

Правление Национального банка приняло постановление «О внесении изменений в постановление правления НБ КР «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме». Об этом сообщил сайт регулятора.
Теперь для удаленной идентификации и верификации индивидуальных предпринимателей, являющихся гражданами Кыргызстана, коммерческие банки могут использовать государственные информационные системы. Это будет приравниваться к идентификации и верификации по видеосвязи.
Кроме того, Нацбанк установил ограничения для идентифицированных и верифицированных клиентов банков, занимающихся предпринимательской деятельностью. Лимиты на максимальный баланс:
- для электронного кошелька — 1 миллион сомов;
- для ограниченного функционального банковского счета — 8 миллионов сомов.