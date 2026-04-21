В Кыргызстане идентификация баранов продлена до 2028 года. Об этом заявил на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам усиления ответственности владельцев сельскохозяйственных животных за потраву посевов» глава службы ветеринарии Адилет Сотовалдиев.

Так он ответил на вопрос депутата Гулшаркан Култаевой о том, что необходимо ускорить процесс идентификации баранов для защиты пастбищ.

По словам главы службы, идентификация всех остальных видов сельскохозяйственных животных уже завершена.

«Остались только бараны. Средства предусмотрены в бюджете. Стоит отметить, что в КР ежегодно осуществляется забой 3,5 миллиона баранов. Чтобы проследить весь этот процесс с учетом высокой миграции, разрабатываются соответствующие методики. С 2027-го активно будет проводиться работа по идентификации баранов», — добавил он.

Гулшаркан Култаева отметила, что люди в регионах жалуются на состояние пастбищ.

«Из-за выпаса большого числа скота, особенно баранов, на пастбище не остается лекарственных растений. Из-за этого стало больше селей, так как растения раньше впитывали влагу при дожде. Для сохранения баланса природы надо ограничивать численность баранов, чтобы спасти пастбища, которые уже находятся в упадочном состоянии. Люди говорят, что на пастбищах стало расти больше вредных колючек», — добавила она.