Маловодный период. В Токтогулке воды уже меньше 8 миллиардов кубометров

Уровень воды в Токтогульском водохранилище стремительно падает. По итогам февраля он составил менее 8 миллиардов кубометров.

Если так пойдет дальше, то к 1 апреля Кыргызстан может прийти к критической отметке ниже 7 миллиардов кубов, а к 1 мая — к «мертвому» уровню.

«Мертвым» объемом воды в водохранилище считается отметка 5,5 миллиарда кубометров. При ней крайне высок риск остановки Токтогульской ГЭС, которая не сможет вырабатывать электроэнергию.

Редакция 24.kg проанализировала данные по уровню воды в Токтогулке в феврале, чтобы понять, какая сейчас обстановка и отличается ли она от прошлогодней.

Объем воды падает

При таком же среднесуточном расходе воды, как в феврале, Токтогулка окажется у «мертвого» объема к 20-21 апреля.

С начала года объем воды в Токтогулке снизился на 2 миллиарда 483,2 миллиона кубометров. В среднем каждый день в феврале воды в водохранилище становилось на 45,7 миллиона кубометров меньше. Если так пойдет и дальше, то концу марта объем воды составит всего 6,5 миллиарда кубов.

Сведения показывают, что в феврале запасы воды в Токтогулке сократились на 1 миллиард 290,6 миллиона кубометров. Если на начало месяца в водохранилище было 90,2 миллиарда кубометров воды, то на 29 февраля — 7 миллиардов 967,8 миллиона кубометров.

В этом году показатель на 122 миллиона кубометров ниже, чем в прошлом. В 2023-м объем воды в Токтогулке упал ниже 8 миллиардов кубов к 6 марта. В 2024 году это случилось на неделю раньше.

Сильнее всего объем воды сократился в первые десять месяцев и с 26 по 28 февраля. В этот период ежедневно расходовали от 91,5 до 122 миллионов кубов воды. В первые дни февраля большой расход понятен. На ТЭЦ произошла авария. Энергетикам пришлось увеличить выработку энергии на других станциях, чтобы кыргызстанцы не остались без света. Что заставило повысить расход воды из водохранилища в последние дни месяца, осталось загадкой.

Воды поступает больше

Данные показывают, что в феврале этого года приток воды немного выше, чем в 2023-м. Если в прошлом году он составлял в среднем 156 кубометров в секунду, то в этом — 160. В течение февраля большинство дней приток воды превышал показатели 2023-го.Более высокая приточность связана в первую очередь с осадками в феврале. В прошлом году энергетики могли только мечтать о таком снеге. В этом году погода радует, но низкие температуры пока не дают снегу таять и давать еще больше воды для наполнения водохранилища.

Расход воды растет

Энергетики старательно экономили воду в Токтогулке. В январе в среднем расход воды из нее был на четверть ниже, чем в 2023-м. Но авария на ТЭЦ и невозможность кратно увеличить нагрузку на нее внесли свои коррективы.

Расход воды стал расти и оказался выше уровня февраля прошлого года.

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Самым высоким расход воды из Токтогулки был с 22 по 28 февраля 2024 года — более 800 кубометров в секунду. Он в пять раз превышал поступление воды в водохранилище.

Анализ показывает, что главный источник выработки электроэнергии в стране находится в крайне сложном состоянии. Если встанет выбор — Токтогулка или население без света, энергетики выберут первое. Потому что самое важное — сберечь водохранилище и не дать остановиться ГЭС. Жители регионов уже ощущают этот выбор. С конца февраля они по несколько часов в день сидят без света.