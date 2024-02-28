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Экономика

В ГНС напомнили об отмене патента для торговой деятельности

С 1 июля отменяется патент для торговой деятельности. Об этом напоминается Государственная налоговая служба.

В ведомстве отмечают, что до этого времени предпринимателям, занимающимся торговлей по патенту, необходимо выбрать наиболее подходящий налоговый режим:

  • общий налоговый режим (налоги уплачиваются в соответствии с действующим налоговым законодательством и ставками на общих основаниях);
  • упрощенная система налогообложения на основе единого налога. Ставки налога составляют 0 процентов при годовом объеме выручки до 15 миллионов сомов, 0,5 процента — до 30 миллионов сомов и 1 процент — до 50 миллионов сомов.

Также для рынков и мини-рынков ставка единого налога составляет 0,1 процента, если размер выручки не превышает 100 миллионов сомов за последние 12 месяцев.

При этом предприниматели (кроме рынков, отнесенных к стратегическим объектам), работающие на основе единого налога, обязаны использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и уплачивать страховые взносы, а также исполнять ряд других обязательств.

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В ГНС добавили, что рынки ТРК «Дордой» и «Тураталы эл базары» («Кара-Суу»), отнесенные к стратегическим объектам, обязаны перейти на особый налоговый режим.

Сотрудники Налоговой службы проводят обучение предпринимателей и представителей администраций рынков по налоговым услугам онлайн и оказывают содействие в процессе по переходу на другой налоговый режим.

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, в администрации рынка, по номеру 116 или на сайте ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287781/
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