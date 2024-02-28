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Экономика

Нет тепла. Эту зиму Бишкек переживет, а чего столице ожидать дальше?

Самая читаемая новость на сайте 24.kg на сегодня — прогноз погоды. Этой зимой плюсовой температуры как манны небесной ждут и энергетики, и бишкекчане. И те и другие по одной причине — станет гораздо теплее.

Февральская авария на ТЭЦ и последовавшие во второй половине месяца морозы показали, в какой катастрофической ситуации находится коммунальная система страны.

Как только столбик термометра начал опускаться, в квартирах бишкекчан пропали отопление и горячая вода. В регионах стали снова отключать свет на несколько часов. При этом энергетики продолжают твердить, что все в полном порядке.

Как столице пережить морозы

О том, что Кыргызстан ждут морозы, синоптики предупреждали за неделю. Тогда же коммунальные службы и власти Бишкека рапортовали, что все хорошо и к предстоящим морозам система готова.

Уже 16 февраля, в первый день холодов, стало понятно, что реальность очень далека от обещаний чиновников.

Холода обещали не самые сильные, но паника началась просто невиданная. В мэрии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева прошло совещание по обеспечению бесперебойной работы тепловых и электрических сетей и подготовке городских служб к предстоящему похолоданию. В школах столицы на три дня ввели сокращенные уроки. Родителям предложили водить детей в детские сады по желанию.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поручили взять на контроль бесперебойную работу общественного транспорта, МП «Тазалык» — обеспечить своевременную очистку дорог и тротуаров от снега и наледи.

В мэрии заявили, что ТЭЦ столицы, Бишкектеплосеть, Бишкекское предприятие электрических сетей, КП «Бишкектеплоэнерго» и их аварийные службы переходят на усиленный режим.

«На сегодня ситуацию на ТЭЦ Бишкека стабилизировали. По данным руководителей энергокомпаний, все работает штатно. В случае сильных холодов население столицы бесперебойно будут обеспечивать теплом», — уверяли тогда в мэрии.

Дождаться теплых батарей

Уже через пару дней бишкекчане стали жаловаться на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. Сообщения стали поступать из разных частей города. Поэтому списать все на аварию в отдельно взятом микрорайоне не получилось бы.

«Горячую воду нужно спускать минут 10-15, чтобы она стала действительно горячей», — возмущались горожане.

На все вопросы энергетики отвечали, что все в полном порядке и ТЭЦ работает штатно. Правда, с одной оговоркой. Уже после того, как жители столицы стали жаловаться на холодные батареи, оказалось, что в самые морозы на выходные на столичной теплоэлектроцентрали почему-то снизили активную мощность. Почему это сделали, так и осталось загадкой.

Оказалось, что в связи с понижением температуры воздуха температура горячей воды, выдаваемой в Бишкектелосеть, составила в среднем +52 градуса.

«В помещении температура +18 согласно договору абонентов с Бишкектеплосетью. Сегодня к 15.00 активная мощность ТЭЦ ожидается 280 мегаватт, градус выдаваемой воды — +54. В течение дня постепенно будет увеличиваться активная нагрузка ТЭЦ. Поэтому дополнительно увеличат температуру горячей воды», — рассказали в пресс-службе столичной теплоэлектроцентрали.

До 310 мегаватт мощность объекта повысили только к 21 февраля. Но теплее в домах не стало. Бишкекчане просто не могли понять, в чем проблема, почему город не могут обеспечить теплом и горячей водой. По городу поползли слухи, что снова произошла авария, но о ней умалчивают.

Бишкекчане мерзли пятый день, когда энергетики признались, что просто не могут сильно нагружать ТЭЦ.

«На ТЭЦ котлы в порядке. Из-за открытости здания опасна эксплуатация некоторых котлов. Поэтому работаем на минимальном оборудовании. Тем не менее температуру теплоносителя вчера немного подняли. Из-за больших потерь в теплосети до потребителей доходит меньше. Чтобы снизить потери, нужна большая реконструкция теплосетей и, соответственно, большие деньги», — признал заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

Причина вполне объективная и понятная. Сейчас невозможно полностью восстановить столичную теплоэлектроцентраль. Для этого нужны большие финансы и время. Относиться к ТЭЦ надо крайне бережно, чтобы она смогла доработать до конца отопительного сезона. Скажи об этом энергетики сразу, бишкекчане бы постарались понять и поддержать. Родную ТЭЦ они любят не меньше, чем представители энергоотрасли.

Почему тогда молчали? Ответ прост: раз подать тепло и воду не могут в необходимых параметрах, должен быть перерасчет. О перерасчете, который обещали еще после аварии на ТЭЦ в начале февраля, как-то быстро забыли. О том, будет ли перерасчет за период с 16-17 февраля, никто даже и не заикается.

Эхо докатилось и до регионов

Особого тепла в квартирах бишкекчан нет и сейчас. И понятно, что проблемы столичной ТЭЦ — это не только проблемы Бишкека. Все прелести ее работы не в полном режиме ощутили и жители регионов. Столичная теплоэлектроцентраль — это крупнейший источник выработки электроэнергии на севере страны.

Раз ТЭЦ не может давать много электроэнергии, ее выработку увеличивают на Токтогульской ГЭС.

Но объем воды в водохранилище сегодня не позволяет кратко повысить выработку электроэнергии. За последние десять дней воды в Токтогулке стало на 465,55 миллиона кубометров меньше. Сейчас в ней только 8 миллиардов 184,65 миллиона кубометров. На сегодня тратят на выработку электроэнергии в 4,5 раза больше воды, чем поступает. Это привело к тому, что расход оказался выше уровня прошлого года.

Если так пойдет и дальше, то водохранилище придет к «мертвому» объему гораздо раньше, чем планировали энергетики. Допустить такого нельзя: вся республика может остаться без света.

Как итог: электричество начали экономить. Вторую неделю жители регионов по несколько часов сидят без света. Официально о введении регулировочных мероприятий никто не сообщил. Но реальность говорит именно об этом.

Все происходящее говорит о том, что коммунальная и энергетическая системы страны в катастрофическом положении. В капитальном ремонте нуждаются не только станции, но и все сети — отопления, горячей воды, сети передачи электроэнергии. Иначе следующая зима может быть еще сложнее нынешней.

И еще один факт. Итогом всех этих проблем с теплом и водой может стать повышение тарифов и полный отказ государства от субсидий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287730/
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