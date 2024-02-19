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Общество

Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку

На сегодня ТЭЦ Бишкека несет активную нагрузку 277 мегаватт. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной теплоэлектроцентрали.

В связи с понижением температуры наружного воздуха температура горячей воды, выдаваемой в Бишкектелосеть, составляет в среднем +52 градуса.

«В помещении температура составляет +18 согласно договору абонентов с Бишкектеплосетью. Сегодня к 15.00 активная мощность ТЭЦ ожидается 280 мегаватт, градус выдаваемой воды — +54. В течение дня постепенно будет увеличиваться активная нагрузка ТЭЦ. Поэтому будет дополнительно увеличена температура выдаваемой горячей воды», — рассказали в пресс-службе.

Если у вас ниже +18 градусов, нужно обращаться в кол-центр Бишкектеплосети и оставлять заявки, на основании которых будет сделан перерасчет по отоплению и горячей воде.⠀

При авариях или в случае возникших вопросов о подаче тепла и горячей воды писать и звонить на номера телефонов:⠀

  • 0312611169, 1980;
  • 0557611166;
  • 0777611166;
  • 0701611166;⠀
  • диспетчерская служба: 568558.⠀
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287079/
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