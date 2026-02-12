13:05
Изношенные сети дали сбой: на улице 7 Апреля устраняют порыв

В связи с порывом тепловой сети по улице 7 Апреля на участке между улицами Медерова и Ахунбаева сотрудники муниципального предприятия «Бишкектеплосеть» проводят ремонтно-восстановительные работы по устранению повреждения.

По сообщениям мэрии, на этом участке тепловые сети эксплуатируются с 1974 и 1986 годов, что значительно превышает нормативный срок службы. Это и стало одной из причин возникновения аварийной ситуации.

В ходе ремонтных работ возможны временные ограничения подачи тепловой энергии в южной части города.

Предприятие принимает все необходимые меры для оперативного завершения работ и восстановления стабильного теплоснабжения. О сроках завершения ремонта сообщат дополнительно.

Напомним, утром участок по улице 7 Апреля оказался полностью окутан густым паром. Причиной стал прорыв трубы с горячей водой. Видимость на дороге существенно снизилась, автомобилисты были вынуждены притормаживать. Видео с места происшествия распространялось в социальных сетях.
