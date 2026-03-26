Общество

После отключения отопления пропала горячая вода. Пояснения «Бишкектеплосети»

Бишкекчане жалуются на перебои с горячей водой после отключения отопления 25 марта. По словам горожан, из кранов течет сначала теплая, а затем холодная вода, несмотря на то, что плановое отключение горячего водоснабжения ожидалось только с 1 апреля по 10 мая.

В МП «Бишкектеплосеть» пояснили: с завершением отопительного сезона прекращается циркуляция теплоносителя, что предусмотрено системой теплоснабжения города.

Отмечается, что в летнем режиме горячая вода поступает только при водоразборе — когда жители открывают кран. При этом вода в трубах остывает, и для появления горячей воды необходимо сначала слить остывший объем.

В предприятии также подчеркнули, что использование индивидуальных водонагревателей может усугублять ситуацию. В отдельных случаях холодная вода может попадать в систему горячего водоснабжения, ухудшая температурный режим у других жильцов.

В «Бишкектеплосети» рекомендовали временно отказаться от использования водонагревателей, чтобы не нарушать работу централизованной системы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367565/
Материалы по теме
Изношенные сети дали сбой: на улице 7 Апреля устраняют порыв
МП «Бишкектеплосеть» хочет закупить трубы на 85,9 миллиона сомов
Отопление подключено во все районы Бишкека
В «Городке энергетиков» Бишкека тоже отключат горячую воду
В части Бишкека отключат горячую воду
В центре Бишкека временно отключат горячую воду
На проспекте Чуй в Бишкеке семь дней будут отключать горячую воду
«Бишкектеплосеть» получила новую спецтехнику
В 5-м микрорайоне Бишкека отключат горячую воду
Переврезка трубопровода. Часть Бишкека 6 октября останется без горячей воды
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
26 марта, четверг
14:38
Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в структуре смертности населения КР Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в структуре см...
14:36
Кыргызстан договорился с Китаем о развитии зарядных станций для электромобилей
14:23
Доходы Кыргызстана от туризма превысили $1 миллиард по итогам 2025 года
14:08
С начала 2026 года в Кыргызстане выросла заболеваемость сифилисом и ОРВИ
14:00
«Евразийская степь — это не периферия, а центр мира»