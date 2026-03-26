После отключения отопления пропала горячая вода. Пояснения «Бишкектеплосети»

Бишкекчане жалуются на перебои с горячей водой после отключения отопления 25 марта. По словам горожан, из кранов течет сначала теплая, а затем холодная вода, несмотря на то, что плановое отключение горячего водоснабжения ожидалось только с 1 апреля по 10 мая.

В МП «Бишкектеплосеть» пояснили: с завершением отопительного сезона прекращается циркуляция теплоносителя, что предусмотрено системой теплоснабжения города.

Отмечается, что в летнем режиме горячая вода поступает только при водоразборе — когда жители открывают кран. При этом вода в трубах остывает, и для появления горячей воды необходимо сначала слить остывший объем.

В предприятии также подчеркнули, что использование индивидуальных водонагревателей может усугублять ситуацию. В отдельных случаях холодная вода может попадать в систему горячего водоснабжения, ухудшая температурный режим у других жильцов.

В «Бишкектеплосети» рекомендовали временно отказаться от использования водонагревателей, чтобы не нарушать работу централизованной системы.