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Экономика

В 2024 году Кыргызстану надо выплатить $400 миллионов внешнего долга

«У нас наступил пик выплат по внешнему долгу», — заявил глава кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании коллегии мэрии Оша.

По его словам, крупные суммы будут до 2030 года. В 2023-м — $344 миллиона, 2024-м — $400 миллионов, 2025-м — $430 миллионов, 2026-м — $390 миллионов.

«Мы все находимся в одной лодке под названием «Кыргызстан», поэтому нам необходимы труд и вклад каждого. Мы должны работать одной командой», — сказал Акылбек Жапаров.

По итогам ноября прошлого года государственный долг КР (внешний и внутренний) составил $6 миллиардов 115,99 миллиона (544 миллиарда 550,43 миллиона сомов. $4 миллиарда 545,11 миллиона (404 миллиарда 683,78 миллиона сомов) — внешний долг, $1 миллиард 570,88 миллиона (139 миллиардов 866,65 миллиона сомов) — внутренний.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286165/
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