14:20
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Кыргызстан полностью погасит внешний долг к 2035 году, заявил Жапаров

Кыргызстан планирует полностью погасить накопленный внешний долг к 2035 году, сообщил президент Садыр Жапаров на Народном курултае.

Глава государства привел прогноз выплат по государственному долгу до 2030 года (в долларах США):

  • 2025 год — 857 миллионов;
  • 2026 год — 1 миллиард 48 миллионов;
  • 2027 год — 1 миллиард 277 миллионов;
  • 2028 год— 1 миллард 326 миллионов;
  • 2029 год — 1 миллиард 326 миллионов;
  • 2030 год — 1 миллиард 201 миллион.

«С 2030 года сумма выплат начнет снижаться, и к 2035-му мы полностью погасим госдолг, накопленный за последние 30 лет», — заявил Садыр Жапаров.

Ранее президент отмечал, что Кыргызстан способен выплатить внешний долг даже за один день при наличии ресурсов, однако это экономически невыгодно из-за штрафов и процентов по текущим обязательствам. Страна продолжает выплачивать долг по графику, и его доля в ВВП существенно снизилась за последние годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356238/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров о СИЗО: «Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался»
Пока рано: президент Кыргызстана против расширения полномочий курултая
Президент поддержал снижение числа агитаторов и пересмотр избирательного залога
Военнослужащим упростили участие в госпрограмме «Мой дом»
«Министры к креслам прилипли»: о чем еще говорили делегаты курултая
Школьника Нурзамана, которого принял президент, как героя встретили дома
Сто лет такого не было: президенту предложили присвоить самую высшую награду
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге
Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о готовности
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
14:19
Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанциями «Кемин» и «Балыкчи» Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанц...
14:19
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования
14:09
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
14:06
В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa
14:02
Садыр Жапаров о СИЗО: «Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался»