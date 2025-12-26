Кыргызстан полностью погасит внешний долг к 2035 году, заявил Жапаров

Кыргызстан планирует полностью погасить накопленный внешний долг к 2035 году, сообщил президент Садыр Жапаров на Народном курултае.

Глава государства привел прогноз выплат по государственному долгу до 2030 года (в долларах США):

2025 год — 857 миллионов;

2026 год — 1 миллиард 48 миллионов;

2027 год — 1 миллиард 277 миллионов;

2028 год— 1 миллард 326 миллионов;

2029 год — 1 миллиард 326 миллионов;

2030 год — 1 миллиард 201 миллион.

«С 2030 года сумма выплат начнет снижаться, и к 2035-му мы полностью погасим госдолг, накопленный за последние 30 лет», — заявил Садыр Жапаров.

Ранее президент отмечал, что Кыргызстан способен выплатить внешний долг даже за один день при наличии ресурсов, однако это экономически невыгодно из-за штрафов и процентов по текущим обязательствам. Страна продолжает выплачивать долг по графику, и его доля в ВВП существенно снизилась за последние годы.