Внешний долг стран ЕАЭС превысил $2,5 триллиона. В КР рост на 10,1 процента

Совокупный внешний долг государств — членов Евразийского экономического союза на 1 октября прошлого года превысил $2,5 триллиона. Об этом говорится в экспресс-информации Евразийской экономической комиссии.

Крупнейший объем внешних обязательств по-прежнему сосредоточен в России, далее следуют Казахстан и Беларусь. Кыргызстан и Армения имеют наименьший внешний долг в абсолютных значениях, однако динамика заимствований в этих странах заметно выше.

Внешний долг государств ЕАЭС:

Россия — $308 миллиардов;

Казахстан — $171 миллиард;

Беларусь — $37 миллиардов;

Армения — $18 миллиардов.

Внешний долг КР на 1 октября 2025-го составил $12,8 миллиарда, увеличившись за год на 10,1 процента.

По темпам роста долговой нагрузки республика входит в число лидеров среди стран союза. Основная часть обязательств приходится на государственный сектор — $5,2 миллиарда, что отражает ключевую роль бюджетных заимствований в финансировании экономики.

Структура долга остается преимущественно долгосрочной: 85 процентов обязательств имеют срок погашения более одного года, что снижает краткосрочные риски для платежного баланса.

При этом структура долга заметно различается. В Армении, Беларуси и Кыргызстане преобладает долг органов госуправления. В Казахстане основную долю составляют обязательства по прямым инвестициям, включая межфирменное кредитование. В России значительная часть внешнего долга приходится на другие секторы экономики, прежде всего крупные компании.

Долгосрочная динамика также неоднородна. С 2010 года внешний долг Армении вырос в 2,8 раза, КР — в 2,6 раза, Беларуси — в 1,3 раза, Казахстана — в 1,4 раза. Россия, напротив, с 2014-го последовательно сокращает внешний долг, и на 1 октября 2025 года его объем составляет 63,1 процента от уровня 2010-го.

С точки зрения финансовой устойчивости ключевым показателем остается обеспеченность внешнего долга международными резервами. Здесь заметно выделяется Россия, где объем резервов превышает внешний долг более чем в два раза (231,5 процента). В остальных государствах ЕАЭС этот показатель значительно ниже: от 24,1 процента в Армении до 58,3 процента в Кыргызстане.

Вместе с тем, по данным ЕЭК, по сравнению с прошлым годом уровень покрытия внешнего долга резервами вырос во всех странах союза, что указывает на общее улучшение макрофинансовых позиций.