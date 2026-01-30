19:53
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Экономика

Внешний долг стран ЕАЭС превысил $2,5 триллиона. В КР рост на 10,1 процента

Совокупный внешний долг государств — членов Евразийского экономического союза на 1 октября прошлого года превысил $2,5 триллиона. Об этом говорится в экспресс-информации Евразийской экономической комиссии.

Крупнейший объем внешних обязательств по-прежнему сосредоточен в России, далее следуют Казахстан и Беларусь. Кыргызстан и Армения имеют наименьший внешний долг в абсолютных значениях, однако динамика заимствований в этих странах заметно выше.

Внешний долг государств ЕАЭС:

  • Россия — $308 миллиардов;
  • Казахстан — $171 миллиард;
  • Беларусь — $37 миллиардов;
  • Армения — $18 миллиардов.

Внешний долг КР на 1 октября 2025-го составил $12,8 миллиарда, увеличившись за год на 10,1 процента.

По темпам роста долговой нагрузки республика входит в число лидеров среди стран союза. Основная часть обязательств приходится на государственный сектор — $5,2 миллиарда, что отражает ключевую роль бюджетных заимствований в финансировании экономики.

Структура долга остается преимущественно долгосрочной: 85 процентов обязательств имеют срок погашения более одного года, что снижает краткосрочные риски для платежного баланса.

При этом структура долга заметно различается. В Армении, Беларуси и Кыргызстане преобладает долг органов госуправления. В Казахстане основную долю составляют обязательства по прямым инвестициям, включая межфирменное кредитование. В России значительная часть внешнего долга приходится на другие секторы экономики, прежде всего крупные компании.

Долгосрочная динамика также неоднородна. С 2010 года внешний долг Армении вырос в 2,8 раза, КР — в 2,6 раза, Беларуси — в 1,3 раза, Казахстана — в 1,4 раза. Россия, напротив, с 2014-го последовательно сокращает внешний долг, и на 1 октября 2025 года его объем составляет 63,1 процента от уровня 2010-го.

С точки зрения финансовой устойчивости ключевым показателем остается обеспеченность внешнего долга международными резервами. Здесь заметно выделяется Россия, где объем резервов превышает внешний долг более чем в два раза (231,5 процента). В остальных государствах ЕАЭС этот показатель значительно ниже: от 24,1 процента в Армении до 58,3 процента в Кыргызстане.

Вместе с тем, по данным ЕЭК, по сравнению с прошлым годом уровень покрытия внешнего долга резервами вырос во всех странах союза, что указывает на общее улучшение макрофинансовых позиций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360029/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан полностью погасит внешний долг к 2035 году, заявил Жапаров
Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день
До 37 процентов сократился внешний долг Кыргызстана — глава Минфина
Мировой долг достиг нового исторического максимума — $324 триллиона
К 2035 году полностью выплатим внешний долг — Садыр Жапаров
Курс доллара в бюджете Кыргызстана предварительно заложен на уровне 92 сомов
Внешний долг Кыргызстана не угрожает экономике — глава кабмина
Турция списала внешний долг Кыргызстану. Он составил $58,9 миллиона
Внешний долг по ЕАЭС на суммарной основе сократился на $34 миллиарда — ЕЭК
Внутренний долг Кыргызстана увеличился на $232,3 миллиона — Минфин
Популярные новости
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
Рубль и&nbsp;евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;января Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
30 января, пятница
19:47
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суд...
19:46
В пилотных школах Кыргызстана создают демонстрационные участки и сады
19:34
Внешний долг стран ЕАЭС превысил $2,5 триллиона. В КР рост на 10,1 процента
19:21
Из Оша в Кашгар. Кыргызстан и Китай готовят запуск нового авиарейса
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские мастер-классы, спектакли и женский стендап