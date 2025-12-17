Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день

Кыргызстан при необходимости способен погасить весь внешний долг за один день, однако делать это экономически нецелесообразно. Об этом президент Садыр Жапаров заявил, выступая в Жогорку Кенеше.

Глава государства отметил, что экономика страны устойчиво растет, а уровень внешнего долга значительно снизился. Если в 2020 году он составлял 54 процента от ВВП, то сейчас — около 25 процентов.

«Никакой опасности для экономики нет. Мы можем погасить внешний долг за один день, но это невыгодно — проценты будут выше, предусмотрены штрафы. К 2035 году мы без проблем рассчитаемся с ранее взятыми кредитами», — сказал Садыр Жапаров.

Президент сообщил, что золотовалютные резервы Кыргызстана превышают $8,5 миллиарда, тогда как еще пять лет назад составляли чуть более $2 миллиардов.

По последним данным, общий государственный долг Кыргызстана составляет $8,6 миллиарда, из которых около $5,2 миллиарда приходятся на внешние заимствования.