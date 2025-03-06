Внутренний долг Кыргызстана. Почему он растет и как влияет на экономику

Министр финансов Алмаз Бакетаев подробно рассказал СМИ о ситуации и перспективах развития внутреннего долга республики.

Внутренний долг — это когда государство берет деньги в долг у своих граждан, местных компаний и банков. То есть оно занимает средства не у других стран, а внутри своей экономики.

Как сообщили 24.kg в Министерстве финансов, на конец 2024 года государственный внутренний долг Кыргызской Республики достиг 178 миллиардов 760 миллионов сомов, что составляет 31,3 процента от общего объема госдолга страны. Доля внутреннего долга от объема ВВП КР — 11,74 процента.

Внутренний долг начал заметно расти с 2017-го, увеличившись с 31 миллиарда 27 миллионов сомов до 178 миллиардов 760 миллионов.

Приоритет – развитие, а не покрытие дефицита

Алмаз Бакетаев напомнил: ранее при дефиците бюджета основной задачей было привлечь средства для его покрытия. Приоритеты распределения бюджетных средств выстраивали следующим образом:

покрытие дефицита;

финансирование текущих нужд («кредит на кредит»);

размещение рыночных ценных бумаг;

развитие.

Однако, по словам чиновника, последние три года произошла «перезагрузка» в понимании этого подхода. Теперь все заемные средства, как внутренние, так и внешние, направляют исключительно на развитие экономики.

Алмаз Бакетаев аргументировал это необходимостью стимулирования экономического роста, указывая на низкий уровень кредитования экономики Кыргызстана по отношению к ВВП — чуть более 22 процентов.

«Для сравнения, в других государствах этот показатель превышает 50 процентов, а в развитых экономиках достигает 300 процентов», — рассказал он.

Проблемы банковского сектора и пути решения

Одной из причин, сдерживающих экономическое развитие, министр назвал ограниченные возможности банковского сектора. Он заметил, что требования Национального банка, направленные на поддержание финансовой устойчивости и стабильности национальной валюты, устанавливают определенные параметры для банков, в том числе по резервированию средств.

В результате значительная часть средств банков «не двигается» в экономику.

Другая проблема — высокие процентные ставки по кредитам. Алмаз Бакетаев объяснил это недостаточной капитализацией банков. Для обеспечения выживания при небольшом капитале они вынуждены устанавливать высокие процентные ставки для получения дохода.

Минфин, по словам чиновника, работает над решением этой проблемы и планирует в течение трех-четырех лет добиться снижения процентных ставок.

Проблемы банковского сектора и пути решения

Алмаз Бакетаев акцентировал внимание на развитии рынка государственных ценных бумаг как инструмента привлечения внутренних ресурсов и предоставления гражданам возможности для инвестирования.

Он рассказал о программе выпуска государственных казначейских облигаций (ГКО), которые предлагаются населению через платформу MegaPay.

Министр финансов сообщил, что лично приобрел ценные бумаги через данную платформу, подчеркнув удобство и доступность инструмента. Он отметил, что на данный момент инструмент на «проектном этапе» и пока не получил широкого распространения среди населения.

Первая эмиссия через MegaPay составила около 11 миллионов сомов.

Алмаз Бакетаев также назвал преимущества государственных ценных бумаг:

Доходность . Годовые ГКО сейчас приносят доход от 10 до 12 процентов, а долгосрочные (5-10-летние) в 2024 году достигали 15-16 процентов. Чиновник заметил, что ставки являются рыночными и формируются спросом.

Ликвидность (в перспективе) . Минфин работает над развитием вторичного рынка, чтобы граждане могли не только покупать, но и свободно продавать ценные бумаги при необходимости. Вторичный рынок пока в стадии доработки.

Залог. Банки принимают государственные ценные бумаги в качестве залога.

Внутренний долг против внешнего: ключевые преимущества

Министр сказал, что для Кыргызстана лучший вариант — наращивать внутренний долг, в отличие от внешнего.

Он рассказал о преимуществах:

Обогащение граждан. Доход от государственных ценных бумаг получают граждане страны.

Отсутствие валютного риска. Внутренний долг номинирован в национальной валюте.

Поддержка национального бизнеса. Средства внутреннего долга работают на развитие внутреннего рынка.

Простота и скорость привлечения. Процесс привлечения внутренних заимствований значительно проще и быстрее внешних, которые требуют длительных переговоров и согласований.

Укрепление платежного баланса. Внутренний долг обслуживают в национальной валюте.

Планы — наращивать долю внутреннего долга

На вопрос о планах по снижению доли внутреннего долга в общей структуре государственных финансовых обязательств Алмаз Бакетаев ответил, что первоочередная задача — нарастить его долю. На данный момент она составляет около 30 процентов.

В условиях достаточной денежной базы и наличия свободных средств Минфин видит потенциал активного использования внутреннего долга для стимулирования национальной экономики. Стратегия на ближайшие десять лет направлена на развитие именно этого направления.

В 2025 году ведомство планирует выпустить государственные ценные бумаги на 16 миллиардов сомов (чистые механические бумаги), а с учетом цифровых облигаций — около 36 миллиардов.

Министр затронул вопрос и о планах по размещению еврооблигаций на международном рынке капитала. Вопрос в стадии проработки уже 2,5 года. Основной сложностью является невысокий кредитный рейтинг Кыргызстана, что влияет на процентные ставки по еврооблигациям.

Тем не менее Минфин работает с консультантами по повышению рейтинга и рассматривает выпуск еврооблигаций как имиджевый проект, который позволит привлечь средства для эффективных проектов в энергосекторе и откроет возможности в целях выхода на международный рынок капитала для крупных отечественных компаний.