Итоги мая. Рост цен снова опережает экономику

В прошлом году в Кыргызстане были просто фантастические темпы роста экономики. ВВП рос вопреки геополитическим событиям и сложностям с торговлей. Сейчас ситуация изменилась.

Эксперты сразу предупреждали, что повторить такие же рекорды в 2023-м вряд ли удастся.

Итоги мая наглядно показывают, что они были правы. Темпы роста ВВП и промышленности падают, а инфляция в республике набирает обороты. Риски ухудшения ситуации при этом достаточно высокие. Так что этап турбулентности мы еще не прошли, как бы не хотелось властям говорить об обратном.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в стране, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

ВВП все ниже и ниже

В январе — мае текущего года ВВП Кыргызстана сложился на сумму 354 миллиарда 895,2 миллиона сомов.

По итогам пяти месяцев года рост экономики составил 3,4 процента.

В Евразийском банке развития отмечают, что возврату ВВП республики к равновесным уровням роста экономики способствовало исчерпание эффектов миграционного шока. Внешний спрос ослаб в оптовой и розничной торговле, секторе транспорта, гостиничном и ресторанном бизнесе, операциях с недвижимостью. Инвестиционная активность увеличилась во многом за счет реализации программ государственного инвестирования в секторах энергетики, транспорта и водоснабжения, финансируемых по большей части международными институтами развития.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечен как отраслями товарного производства, так и сферой услуг. Рост первых по сравнению с 2022-м составил 1,9 процента. Показатели в сфере услуг выше на 4,1 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Промышленность держит текстиль

В промышленном секторе все еще более сложно. Да, пока еще фиксируются положительные темпы роста, но они стремительно падают. Отрасль фактически приходит в стагнацию. На плаву ее держат швейная индустрия и фармацевтика.

По итогам января — мая 2023 года рост объемов промышленного производства составил 1,2 процента.

Нацстатком зафиксировал рост объемов производства:

текстильной продукции (на 29,2 процента);

одежды и обуви (на 29,2 процента);

кожи и кожаных изделий (на 29,2 процента);

фармацевтической продукции (на 25,7 процента);

химической продукции (на 21,8 процента);

деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 19,3 процента);

резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (на 15,3 процента);

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 8,2 процента);

добыча полезных ископаемых (на 6,6 процента).

Снижение показателей отмечено в производстве:

основных металлов (на 6,8 процента);

нефтепродуктов (на 1,3 процента).

Овощи и рис дорожают

По итогам января — мая нынешнего года рост цен и тарифов в целом по республике составил 4,3 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 6,5 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 3,2 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 4,9 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 5,2 процента.

В мае по сравнению с апрелем цены выросли на 0,9 процента. При этом непродовольственные товары подорожали на 2,3 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,4 процента и тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,7 процента. При этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки, напротив, незначительно снизились.

В мае подешевели:

овощи — на 8 процентов;

разливное молоко — на 4,3 процента;

животные жиры — на 2,2 процента;

растительное масло — на 1,7 процента;

яйца — на 1,4 процента;

гречка — на 0,9 процента;

мука — на 0,8 процента;

рыба — на 0,3 процента.

По итогам мая отмечено повышение цен во всех регионах республики. Самый большой рост (на 1,9 процента) зафиксирован в Баткенской области.

Как растет зарплата

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 30 тысяч 862 сома.

В отличие от 2022 года, она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам первого квартала 2023 года прожиточный минимум в стране составил 7 тысяч 501,97 сома, для пенсионеров — 6 тысяч 650,27 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам апреля 2023-го внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $3 миллиарда 885,5 миллиона, что на 25,5 процента выше показателя прошлого года. Экспорт — $616,4 миллиона (рост на 18,9 процента), импорт — $3 миллиарда 269,1 миллиона (рост на 26,8 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $1 миллиард 126,7 миллиона.

Риски роста инфляции преобладают

В Евразийском банке развития отмечают, что рост ВВП в 2023 году прогнозируется на уровне 4,2 процента. Оценка улучшена из-за сильных результатов по итогам 2022-го, в конце которого наблюдался всплеск роста спроса со стороны нерезидентов.

После исчерпания стимулирующего эффекта миграционного шока рост ВВП Кыргызстана стабилизируется на уровне около 4 процентов в среднесрочной перспективе.

Поддержку может оказать снятие ограничений в Китае, что увеличит внешнеэкономическую активность республики. В частности, ожидается повышение экспорта товаров в страны ЕАЭС. Аналитики ЕАБР полагают, что деловая активность в секторе услуг повысится из-за роста спроса со стороны нерезидентов, особенно в период туристического сезона.

Что касается прогнозов по инфляции, то она ожидается на уровне до 7,1 процента на конец текущего года. Более сдержанная динамика замедления роста индекса потребительских цен связана с планами кабмина повысить тарифы на электроэнергию. С другой стороны, снижение цен на мировых рынках продовольствия и нефти, а также решение проблем в глобальных цепях поставок будут оказывать понижательное давление на внутренние цены КР во втором полугодии 2023-го.

В среднесрочном периоде ЕАБР прогнозирует замедление темпов роста потребительских цен до 6 процентов.

Но есть ложка дегтя. Высоки риски понижения темпов роста экономики и повышения цен. Перестройка торгово-логистических связей в мире и повышение рисков финансовой дестабилизации

в США и еврозоне несут в себе угрозы более затяжной рецессии в глобальной экономике. Государства Запада усилили контроль над внешнеторговыми операциями России и решительно настроены применять санкции в отношении стран, участвующих в реэкспортных поставках в РФ. Производство золота на руднике «Кумтор» также сопряжено с высокой степенью неопределенности. При реализации этих рисков рост экономики Кыргызстана будет ограничен из-за более глубокого снижения экспорта и ослабления внутреннего спроса.

Траектория замедления роста индекса потребительских цен может застопориться.

Это произойдет в случае ухода мировой экономики на региональность или неспособности ключевых центральных банков мира взять инфляцию в США или еврозоне под контроль. Тогда издержки производителей товаров и услуг останутся под давлением и будут влиять на повышение внутренних потребительских цен в КР.