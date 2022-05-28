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Экономика

В Кыргызстане предложили запретить экспорт сахара на шесть месяцев

Министерство сельского хозяйства предлагает ввести запрет на вывоз сахара на шесть месяцев. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

В справке-обосновании говорится, что на 2022 год посевная площадь сахарной свеклы составит 14,5 тысячи гектаров, что даст по прогнозу валовый сбор 92,6 тысячи тонн сырья. Это позволит обеспечить республику сахаром на 59,5 процента.

Ежегодная внутренняя потребность по сахарному песку составляет 170,8 тысячи тонн. Необходимо импортировать 75-79 тысяч тонн сахара-песка или около 900 тысяч тонн сахарной свеклы для дальнейшей переработки, или 77-82 тысячи тонн тростникового сахара.

Совет Евразийской экономической комиссии выделил квоту Кыргызстану на сахар-песок и тростниковый сахар в объеме 105 тысяч тонн на 2022 год.

В случае финансирования кластерного развития этой отрасли за два года, то есть к концу 2023 года, обеспеченность республики сахаром составит более 85 процентов. Однако следует учитывать введение временного запрета на вывоз сахара и тростникового сахара-сырца из России и Казахстана.

Чтобы избежать дефицита сахара и покрыть потребности, Минсельхоз Кыргызстана предлагает ввести запрет на его экспорт сроком на шесть месяцев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235075/
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