ВОЗ: Налоги на алкоголь действуют в 167 странах

Снижение стоимости сладких напитков и алкоголя делает их все более доступными, что ведет к росту неинфекционных заболеваний и травм. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, особенно сильно это отражается на детях и молодежи. В этой группе населения все чаще встречается ожирение, диабет, сердечно‑сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

В опубликованных двух глобальных отчетах ВОЗ содержится призыв к правительствам существенно усилить налоговую политику в отношении сахаросодержащих напитков и алкогольной продукции. Организация предупреждает, что из-за слабого налогового контроля вредные товары остаются дешевыми.

«Несмотря на то что мировой рынок сахаросодержащих напитков и спиртного приносит миллиардные прибыли, государства получают лишь небольшую долю этого дохода. Налоги на сладкие напитки действуют как минимум в 116 странах, однако многие продукты с высоким содержанием сахара — фруктовые соки, молочные коктейли и готовые кофейные или чайные напитки — остаются вне налогообложения. Энергетики облагаются налогом в 97 процентах стран, и эта цифра с 2023 года не изменилась», — передает Служба новостей ООН со ссылкой на ВОЗ.

В докладе также отмечается, что налоги на алкоголь действуют в 167 странах, в 12 государствах продажа спиртного полностью запрещена.

Тем не менее с 2022 года в большинстве стран алкоголь стал более доступным или сохранил прежнюю цену, поскольку налоговые ставки не успевают за инфляцией и ростом доходов. Вино не облагается дополнительным налогом как минимум в 25 странах.

Директор департамента ВОЗ по показателям здоровья Этьен Круг отметил, что доступный алкоголь способствует росту насилия, травм и заболеваний.

ВОЗ указывает, что акцизы на спиртное в целом в мире остаются низкими: среднее значение составляет 14 процентов для пива и 22,5 процента для крепких напитков. Налоги на сладкие напитки также невысокие: в среднем они составляют лишь около двух процентов от стоимости обычной сладкой газировки и часто распространяются только на ограниченный перечень товаров. Кроме того, лишь немногие страны корректируют налоговые ставки с учетом инфляции, что делает вредные продукты все более доступными. ВОЗ призывает страны пересмотреть политику в этой сфере.

Отметим, что в Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь.
