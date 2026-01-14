Инфаркт, диабет, ожирение. Медики о последствиях нездорового питания

В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, к чему может привести нездоровое питание.

Сахар. Повышенное потребление сахара приводит к увеличению веса, ожирению, диабету, заболеваниям сердца.

Суточная норма: не более 50 граммов (не более 10 чайных ложек).

Соль. Чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления, риску развития инфаркта, инсульта.

Суточная норма: не более 5 граммов (1 чайная ложка).

Трансжиры в большом количестве содержатся в различных видах рафинированных масел, маргарине, кулинарных жирах, используемых для приготовления выпечки.

Трансжиры повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, гипертонии, инфаркта и инсульта.

Суточная норма: 1-2 грамма.

Важно помнить, что во многих продуктах уже содержится определенное количество сахара, соли и трансжиров.

Медики советуют употреблять каждый день больше овощей и фруктов. Это насыщает организм важными витаминами, микроэлементами и снижает риск развития неинфекционных заболеваний.

«Употребляйте пять порций или 400 граммов фруктов и овощей в день. Одна порция — это один любой фрукт и три столовые ложки любых овощей. Картофель не относится к овощам», — отмечают в РЦУЗ.