Общество
Сюжет: Полезные советы

Инфаркт, диабет, ожирение. Медики о последствиях нездорового питания

В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, к чему может привести нездоровое питание.

Сахар. Повышенное потребление сахара приводит к увеличению веса, ожирению, диабету, заболеваниям сердца.

Суточная норма: не более 50 граммов (не более 10 чайных ложек).

Соль. Чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления, риску развития инфаркта, инсульта.

Суточная норма: не более 5 граммов (1 чайная ложка).

Трансжиры в большом количестве содержатся в различных видах рафинированных масел, маргарине, кулинарных жирах, используемых для приготовления выпечки.

Трансжиры повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, гипертонии, инфаркта и инсульта.

Суточная норма: 1-2 грамма.

Важно помнить, что во многих продуктах уже содержится определенное количество сахара, соли и трансжиров.

Медики советуют употреблять каждый день больше овощей и фруктов. Это насыщает организм важными витаминами, микроэлементами и снижает риск развития неинфекционных заболеваний.

«Употребляйте пять порций или 400 граммов фруктов и овощей в день. Одна порция — это один любой фрукт и три столовые ложки любых овощей. Картофель не относится к овощам», — отмечают в РЦУЗ.

1

Семейные правила по продвижению здорового питания

  • Убрать соль и сахар со стола.
  • Включать в ежедневный рацион овощи и фрукты, отдавать предпочтение сезонным.
  • Не солить свежие салаты (заправлять лимонным соком).
  • Использовать зелень, лавровый лист, черный перец, кардамон, лимон и другие специи и приправы для улучшения вкуса еды.
  • Заменить сладкие газированные и негазированные напитки на домашние компоты без сахара, кипяченую воду.
  • Заменить сладости (печенье, конфеты, пирожные, вафли) на сухофрукты и орехи (изюм, курага, чернослив, несоленый арахис, грецкий орех, финики и другое).
  • Заменить кириешки, чипсы на домашние сухари и орешки.
  • Вместо солений/консерваций использовать сушку и заморозку овощей и фруктов.
  • Не досаливать пищу перед употреблением.
  • Носить в гости вместо сладостей фрукты. 
