Инфаркт, диабет, ожирение. Медики о последствиях нездорового питания

В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, к чему может привести нездоровое питание.
Сахар. Повышенное потребление сахара приводит к увеличению веса, ожирению, диабету, заболеваниям сердца.
Суточная норма: не более
Соль. Чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления, риску развития инфаркта, инсульта.
Суточная норма: не более
Трансжиры в большом количестве содержатся в различных видах рафинированных масел, маргарине, кулинарных жирах, используемых для приготовления выпечки.
Трансжиры повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, гипертонии, инфаркта и инсульта.
Суточная норма: 1-2 грамма.
Медики советуют употреблять каждый день больше овощей и фруктов. Это насыщает организм важными витаминами, микроэлементами и снижает риск развития неинфекционных заболеваний.
«Употребляйте пять порций или
Семейные правила по продвижению здорового питания
- Убрать соль и сахар со стола.
- Включать в ежедневный рацион овощи и фрукты, отдавать предпочтение сезонным.
- Не солить свежие салаты (заправлять лимонным соком).
- Использовать зелень, лавровый лист, черный перец, кардамон, лимон и другие специи и приправы для улучшения вкуса еды.
- Заменить сладкие газированные и негазированные напитки на домашние компоты без сахара, кипяченую воду.
- Заменить сладости (печенье, конфеты, пирожные, вафли) на сухофрукты и орехи (изюм, курага, чернослив, несоленый арахис, грецкий орех, финики и другое).
- Заменить кириешки, чипсы на домашние сухари и орешки.
- Вместо солений/консерваций использовать сушку и заморозку овощей и фруктов.
- Не досаливать пищу перед употреблением.
- Носить в гости вместо сладостей фрукты.