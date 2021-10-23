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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Суд Нью-Йорка одобрил $8 миллионов займа для дочерней компании Centerra

Суд по делам о банкротстве Нью-Йорка одобрил заем в размере $8 миллионов для Kumtor Gold Company — дочерней компании Centerra Gold Inc. — после ограничения способов, с помощью которых кредитор может обеспечить исполнение своих залоговых прав на активы должника в Кыргызской Республике, добивающейся отмены процедуры банкротства после захвата рудника «Кумтор». Об этом сообщает издание Law360.

Юридический представитель Centerra Полин Морган заявила во время слушания, что Kumtor Gold Company необходимо финансирование «должника во владении» для покрытия расходов на ведение дела о банкротстве, поскольку правительство Кыргызстана наложило арест на большую часть ее активов.

Судья Лиза Бекерман отметила, что с тех пор, как в июне Kumtor Gold Company подала заявление о банкротстве, она пыталась предоставить компании средства судебной защиты, за которыми она обратилась, при этом не затрагивая активы Kumtor Gold Company в Кыргызстане, которые являются предметом международного арбитража в части их законного владения.

Особое беспокойство суда вызывало то, что должники во владении — дочерние компании Centerra Gold Inc. — в случае одобрения займа получат залоговое право в отношении всех их активов, и если Kumtor Gold Company не выполнит свои обязательства, кредитор сможет обеспечить соблюдение права удержания имущества в отношении производственных активов предприятия, находящихся в Кыргызстане.

Судья согласилась одобрить финансирование с оговоркой, что в Кыргызской Республике не могут быть применены меры по удержанию имущества, если суд по делам о банкротстве не отклонит ходатайство КР о прекращении дела.

Как уточняется, слушание по ходатайству о прекращении дела о банкротстве назначено на начало февраля.

Дочерние компании Centerra Gold Inc. Kumtor Gold Company и Kumtor Operating Company в июне подали иск о банкротстве в суд Нью-Йорка. Указывается, что «такие меры были приняты в целях дополнительной защиты предприятия в ответ на необоснованный захват рудника «Кумтор» правительством Кыргызстана» и для того, чтобы «предотвратить дальнейшие попытки правительства КР лишить Kumtor Gold Company своих активов или иным образом незаконно распоряжаться рудником «Кумтор».

Суд Нью-Йорка ранее отклонил ходатайство Centerra о наложении штрафа на правительство Кыргызстана в размере $1 миллиона в день в связи с незаконным захватом рудника «Кумтор».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211354/
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