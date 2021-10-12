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Экономика

Кыргызстан включен в число стран, которым МВФ облегчил выплату долга

На прошлой неделе исполнительный совет Международного валютного фонда включил Кыргызстан в число стран — бенефициаров Фонда сдерживания и оказания помощи при катастрофах (CCRT). Об этом сегодня рассказал постоянный представитель МВФ в КР Тигран Погосян.

В марте 2020 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предложила государствам с высоким уровнем доходов создать специальный фонд для помощи странам с низкими доходами. В частности, речь шла о том, чтобы снизить их уровень долговой нагрузки.

«Кыргызстан был включен в список этих государств на прошлой неделе. Работа CCRT построена таким образом, что выплаты, которые КР и другие страны должны были делать по предыдущим кредитам, на какое-то время будут прощены. Сейчас речь идет о сроках в три месяца. Это приблизительно $12 миллионов, которые Кыргызстан должен был вернуть МВФ за предыдущие кредиты. Вместо КР деньги будут переданы МВФ через этот фонд», — сказал 24.kg Тигран Погосян.

На сайте МВФ также отмечается, что это уже четвертый транш в рамках работы по списанию долгов. Но Кыргызстан в число получателей поддержки включили только сейчас вместе с Лесото. Всего поддержку получают 24 государства с приемлемой задолженностью. Всего в рамках четвертого транша они получат списание долгов на $124 миллиона.

«Это облегчение обслуживания долга помогает высвободить скудные финансовые ресурсы для жизненно важной медицинской, социальной и экономической поддержки для смягчения воздействия пандемии COVID-19. При условии наличия достаточных ресурсов в CCRT облегчение обслуживания долга для всех стран-бенефициаров может быть предоставлено до апреля 2022-го», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210002/
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