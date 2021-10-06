Маловодье и экономический кризис. Как за год в Кыргызстане все подорожало

Второй год Кыргызстан ощущает на себе последствия пандемии коронавируса и экономического кризиса. Надежды на то, что в 2021-м ситуация стабилизируется, практически нет. Ничего внятного для смягчения роста цен не сделало и правительство.

Наш анализ показал, что за год выросли цены на все продукты.

И проблемы продолжаются. Цены на нефть растут, для небытовых потребителей повысили тарифы на свет. Из-за маловодья в стране сильнейший неурожай зерновых. Поэтому надежда хотя бы на стабилизацию ситуации крайне мала.

Жить стало на треть дороже

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Анализ показывает, что по сравнению с октябрем 2020-го стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 124 сома.

В прошлом году стоимость корзины варьировалась в районе 3,5-4,5 тысячи сомов. В 2021-м она стабильно держится на уровне 4,5-5 тысяч сомов и выше.

На прежнем уровне остались цены на рис и макароны. Остальные продукты подорожали.

Интересно, что за это время снизилась цена только на свежий болгарский перец. Он стал на 21 сом дешевле. Это связано с тем, что в прошлом году в начале октября было довольно холодно, а потому выросли цены на овощи.

Макароны подорожали еще в прошлом году на волне локдауна. С тех пор цена остается стабильной. Как и стоимость риса, которая не меняется второй год.

Аграрии есть, овощей нет

Больше всего за год подорожали овощи. С первыми холодами цены на них растут. Но даже сравнение данных по стоимости продуктов за один и тот же период года говорит о резком росте цен. Больше всего подорожала капуста — в четыре раза.

Самый большой ценовой рекорд года принадлежит моркови, которая в июне подорожала с 25 до 100 сомов.

Правда, долго это не продлилось. К концу лета овощ стоил 35 сомов. Такой цена остается и сейчас. Но и остальные продукты, которые традиционно держатся примерно на одном ценовом уровне весь год, стали дорожать. Например, помидоры в октябре 2020-го стоили 28 сомов, а сейчас 78 сомов. На 31 сом дороже стала гречка. Во многом это связано с неурожаем крупы в России.

Больнее всего по кошелькам кыргызстанцев ударило подорожание мяса, сахара и растительного масла. За последний год мясо выросло в цене на 114 сомов.

Цены на сахар и растительное масло тоже растут. Сахар, например, по сравнению с октябрем прошлого года подорожал на 13 сомов. Летом даже пришлось вводить госрегулирование цен на продукт. Как только оно перестало действовать, сахар вырос в цене на 9 сомов — до 63 сомов. И это стоимость продукта в супермаркете, работу которого контролируют госорганы. Средняя цена по стране на начало октября составила 66,4 сома.

За год растительное масло в Кыргызстане подорожало на 33 сома.

Этот продукт полностью импортный. Он подорожал в начале года из-за неурожая в России и Украине. Сейчас литр масла стоит минимум 136 сомов, а среднерозничная цена по республике — 173,4 сома.

Заправлять авто все дороже

Еще один важный товар, который стабильно дорожает последний год, — топливо. Цены на ГСМ с октября 2020 года выросли в 1,6 раза.

Больше всего подорожал бензин Аи-92 — на 24,49 сома, или на 77 процентов. Солярка стала дороже на 17,72 сома (52 процента), а Аи-95 — почти на 24,89 сома (68 процентов).

Надежды на то, что рост цен прекратится, пока нет. Мировые цены на нефть и нефтепродукты растут, а Кыргызстан на 95 процентов зависит от импорта. Потому и мировые события напрямую сказываются на внутреннем рынке.

С 15 октября в Кыргызстане начнет действовать новая среднесрочная тарифная политика на электрическую и тепловую энергию. Она предусматривает рост тарифов на свет для небытовых потребителей. А энергоносители и ГСМ составляют около четверти затрат тех же производителей сельхозпродукции. Поэтому кыргызстанцам рано ждать хотя бы стабильности цен. Скорее всего, до конца года нас ждет новый виток подорожания продуктов, товаров и услуг.