Промышленное производство в ЕАЭС за восемь месяцев выросло на 4,5 процента

В январе — августе 2021 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе составил $853,9 миллиарда и увеличился на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Это следует из экспресс-обзора департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Увеличение промышленного производства в январе — августе этого года наблюдалось в Беларуси — на 8,6 процента, России — на 4,5 процента, Казахстане — на 2,4 процента и Армении — на 1 процент.

Единственная страна ЕАЭС, где наблюдается снижение объемов промпроизводства, — Кыргызстан.

Показатели в промышленности КР снизились на 7,3 процента.

Наибольший рост отмечен в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — на 18,9 процента. Объем производства в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании увеличился на 7,6 процента, в обрабатывающей промышленности — на 5,4 процента, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС — на 1,7 процента.