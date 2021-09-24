Нацбанки ЕАЭС обсуждают общую систему регулирования финансового рынка

В Бишкеке под председательством Национального банка Кыргызстана состоялось 22-е заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств — членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба НБ КР.

Совет занимается развитием и углублением сотрудничества между национальными (центральными) банками стран — участниц ЕАЭС по вопросам валютной политики.

«Участники заседания обсудили текущую экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в государствах — членах ЕАЭС, проекты соглашений о наднациональном органе по регулированию финансового рынка и стандартизированной лицензии, а также ряд других актуальных вопросов интеграционного взаимодействия», — говорится в сообщении.