В Кыргызстане новые тарифы на свет планируют ввести в начале октября

По нашим планам, среднесрочную тарифную политику введут с начала октября 2021 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра энергетики и промышленности КР Тилек Айталиев.

По его словам, документ обсуждают с весны. В него внесли правки, и сейчас среднесрочная тарифная политика проходит обсуждение в администрации президента и аппарате кабинета министров.

«Если документ вступит в силу в начале октября, то в конце месяца — начале ноября будут новые счета за свет, горячую воду и отопление», — рассказал Тилек Айталиев.

Против принятия в сегодняшнем виде среднесрочной тарифной политики выступили промышленники. Они отметили, что государство установило для них слишком высокие тарифы. В результате многие заводы могут обанкротиться. При этом промышленный сектор потребляет только 10 процентов электроэнергии. Основным потребителем считается население, для которого тарифы остаются на прежнем уровне.